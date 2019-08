La giornata di giovedì 22 agosto sarà incentrata sull'amore per i nativi Cancro e Bilancia, che andranno particolarmente d'accordo con il partner. Leone si sentirà molto stressato, mentre Vergine cercherà di passare una giornata frizzante. Scorpione cercherà di fare qualcosa di speciale per il partner, mentre Capricorno si prenderà una pausa dal lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 22 agosto 2019.

Previsioni oroscopo giovedì 22 agosto 2019 segno per segno

Ariete: sarete più allegri rispetto alle giornate precedenti.

Il vostro umore sarà più alto e avrete voglia di divertirvi in compagnia dei vostri cari. Voto - 7,5

Toro: rimarrete chiusi in casa per cercare di fare dei lavoretti di ristrutturazione. I vostri amici, oppure il partner, potrebbero decidere di farvi una visita a sorpresa e aiutarvi con i lavori. Voto - 7,5

Gemelli: potreste riprendere in considerazione qualche vecchio progetto lavorativo che avevate scartato, in quanto adesso avete capito come poterci fare qualche soldo in più.

Voto - 7,5

Cancro: siete felici della vostra attuale relazione di coppia e per ringraziare il partner, deciderete di organizzare una cena a lume di candela solo con la vostra dolce metà. Voto - 8

Leone: vi sentirete stressati durante la giornata di giovedì. Non avrete voglia di stare in compagnia della gente e come se non bastasse, un collega potrebbe infastidirvi troppo. Voto - 6

Vergine: deciderete di trascorrere la giornata in compagnia dei vostri cari, che non vedete da tempo persone.

Divertimento e relax garantiti. Voto - 7,5

Bilancia: avete deciso di deporre l'ascia da guerra e di perdonare il partner per i suoi recenti errori. Ciò nonostante fate attenzione alla vostra anima gemella per evitare che commetta lo stesso sbaglio. Voto - 7

Scorpione: cercherete di fare qualcosa di particolare per il vostro partner, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per voi. Non ci sarà bisogno di altre parole per concludere la serata in modo molto romantico.

Voto - 8

Sagittario: la vostra relazione di coppia procede a gonfie vele, eppure dovrete fare attenzione a chi vorrebbe porre fine alla vostra storia d'amore. Voto - 7

Capricorno: deciderete di prendervi una piccola pausa dal lavoro durante la giornata di giovedì, in quanto non ci sarà molto da fare. Favorite le amicizie: vi divertirete tanto. Voto - 7,5

Acquario: sarà una giornata monotona e con pochi stimoli per cercare di fare qualcosa di elettrizzante.

Starete tutto il giorno sul divano a non far nulla e il partner potrebbe non gradire il vostro atteggiamento. Voto - 6

Pesci: potreste essere gelosi nei confronti del partner visto che è in grado di attirare troppa gente a sé. Cercate di non litigare per una questione di poco conto. Voto - 6,5