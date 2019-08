L'Oroscopo del 13 agosto annuncia grosse novità per ciascun segno zodiacale. Grandi progetti per le persone della Vergine e grandi emozioni per i nativi dei Pesci.

Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa seconda giornata della settimana di Ferragosto con amore, lavoro e salute come assoluti protagonisti.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – In queste prossime due giornate potreste discutere pesantemente sul lavoro.

Con questo clima irrespirabile viene la voglia di mandare tutto all'aria e di grattarsi l’ombelico. Si consiglia di avere pazienza. L'ultima cosa da fare adesso è crearsi nuovi problemi. Nel fine settimana avrete più energia e voglia di fare. Parlando della salute, si consiglia di fare molto movimento: giova al corpo e allo spirito. Ottimo rapporto con le persone della Vergine.

Toro – Negli ultimi tempi, nulla è più come prima.

C'è chi ha chiuso un lavoro, chi ha venduto e chi ha avuto problemi di salute. Ogni cambiamento crea disagi ed è duro da affrontare. Una cosa, però, è certa: siete coraggiosi e vi rialzate con più forza di prima. Si consiglia una piccola fuga rigenerante per scacciare via lo stress della vita quotidiana. Giornata interessante in amore, simpatizzerete con le persone dei Pesci.

Gemelli – Negli ultimi tempi siete stati tartassati da carte e cavilli.

Non tutti si sono avvalsi di un esperto per sistemare alcune pratiche, ma alcuni hanno fatto varie ricerche per risolverli. Per eliminare lo stress dovete concedervi una pausa rigenerante. Giornata piacevole in amore. Le coppie di lunga durata avvertiranno un po’ di noia. Per superarla, si consiglia di usare la fantasia. Ottimo feeling con i nativi del Cancro.

Astrologia del 13 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Periodo bellissimo ma anche un po' problematico, anche se vorreste fare cose proibite.

V'innamorate di persone che in poco tempo spariscono. Nelle coppie di vecchia data si respira un clima armonioso sia sopra che sotto le lenzuola. Grande intesa con i Gemelli e la Bilancia. Si raccomanda solo di proteggere la pelle dai raggi solari.

Leone – In campo sentimentale vi ponete in maniera attiva ma allo stesso tempo siete critici con il partner. Volete sempre il massimo e mantenete una certa autorità.

Insomma, mettete continuamente alla prova chi vi sta vicino. Coloro che sono single dovrebbero addolcire un po' il proprio carattere. Incontri favoriti con i nativi del Toro. Parlando di salute, non c'è niente da segnalare.

Vergine – Giornata a gonfie vele. Avete grandi progetti nel lavoro, magari state pensando a un trasferimento o a un cambiamento di abitazione. Tutto ciò non è soddisfacente per le persone che vi sono vicine.

In amore alcuni, prima dell’autunno, potranno sposarsi o convivere. Si consiglia comunque di stare vicino alla persona amata. Per i single, incontri favoriti con una persona dell'Ariete. Nonostante il caldo vi sfinisca, non vi mancano le energie per affrontare la giornata.

Previsioni di martedì 13 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Martedì è una giornata stressante. Non avete voglia di fare niente o di vedere nessuno. Si consiglia di non dare spazio alle provocazioni che possono arrivare anche da chi meno ve lo aspettate. Fatevi scivolare tutto addosso e non createvi nemici. Rinviate un progetto, magari è meno interessante del previsto. In salute siete disidratati, si consiglia di bere tanta acqua e di mangiare molta frutta e verdura. Rapporto sereno con il Cancro.

Scorpione – Siete persone molto energiche, anche se spesso non lo dimostrate. Infatti, sembra che camminate su due binari: uno forte e con tanta voglia di fare, l'altro pigro e svogliato. Sono in arrivo delle buone notizie e delle occasioni da prendere al volo. In amore non avrete difficoltà a fare nuove conoscenze. Anzi, vi accorgerete di avere più sintonia con la Bilancia. Le vostre condizioni di salute sono a norma.

Sagittario – Siete amanti della libertà nei confronti della vita. Amate viaggiare ed esplorare luoghi inesplorati. Negli ultimi tempi, però, qualcosa vi blocca. Magari il lavoro non vi dà più garanzie economiche. Per tale motivo avete deciso di cambiare il piano-vacanze. Dovete pensare più a voi stessi e cercare di essere in sintonia con le persone che vi stanno vicino. Forti legami con il Capricorno.

Predizioni giornaliere: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Giornata fiacca e pensierosa. Dovreste trascorrere questo martedì con più tranquillità. Se ci sono tensioni, meglio mettere subito le cose in chiaro. L'amore resta importante, anche se risentirà del clima agitato che si respira al lavoro. Lo stress vi porta a strafogarvi di cibo. Si raccomanda di fare una piccola fuga per rigenerarvi. Buon feeling con i nati sotto il segno del Sagittario.

Acquario – Il vostro più grande desiderio è di vivere liberi senza nessun vincolo. Esso diventa più forte proprio in questa giornata di martedì. Avete dentro un forte senso di ribellione contro e verso tutti. Non è il momento per valutare o prendere decisioni. Aspettate almeno fino alla fine di agosto. Dovete tenere tutto sotto controllo e gestire bene le conflittualità. Per sentirvi meglio, si raccomanda di rilassarvi sotto l'ombrellone. Il vostro è un segno che va molto d'accordo con i nativi dei Gemelli.

Pesci – Giornata favorevole per le emozioni e l’amore. Dovete solo fare attenzione alle persone gelose del vostro status sentimentale. I single che sono alla ricerca dell’anima gemella, potrebbero fare degli incontri decisamente piccanti. Grande intesa con le persone del Toro. Netto miglioramento nel settore lavorativo grazie al vostro impegno costante. Il vostro corpo ha bisogno delle vitamine D. Si raccomanda di prendere il sole, che fa bene anche al vostro umore.