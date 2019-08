Le previsioni zodiacali della seconda settimana di agosto saranno un vero e proprio mix di emozioni e avventure per i nati sotto i segni di fuoco, in special modo l'Ariete e il Sagittario. I sette giorni dal 12 al 18 agosto saranno molto fortunati anche per i segni zodicali di Acquario e Bilancia. Piccoli problemi lavorativi per il Leone.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): il ritorno al lavoro dopo le vacanze estive non sarà dei migliori.

Un nuovo collega cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote per apparire migliore agli occhi del vostro datore di lavoro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il partner e la famiglia vi regaleranno attimi di incontenibile gioia e serenità. Per i single, è il momento propizio per iniziare una nuova relazione amorosa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): le previsioni astrali non sono molto favorevoli per voi. Gli affari non vanno molto bene e anche il vostro stato di salute appare piuttosto precario.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): la vostra smisurata sensibilità non sempre è un pregio che gioca a vostro favore. Starete molto male a causa di un amico che ha tradito la vostra fiducia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il vostro capo vi proporrà un'interessante proposta lavorativa e dovrete scegliere se accettare o meno, visto che vi porterà a stare per molto tempo lontani da casa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): i vostri desideri si avvereranno quando meno ve lo aspettate. Il segreto è sapere attendere e non smettere mai di crederci.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la straordinaria sintonia e intimità emotiva con il vostro partner vivrà una fase di leggero calo. Fate attenzione alla monotonia: è la tomba di ogni rapporto sentimentale.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): siate sempre voi stessi anche nelle situazioni più difficili o nelle quali vi trovate in forte imbarazzo.

Meglio tacere e sembrare sciocchi che parlare e togliere ogni dubbio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): nella vita professionale cercate di fare gruppo e lavoro di squadra con i vostri colleghi perché questo è l'unico modo per ottenere risultati di successo.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): siate meno suscettibili e permalosi. Chi si prende troppo sul serio, difficilmente riesce ad essere davvero felice.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in questo periodo sarete piuttosto instabili e lunatici. Imparate a programmare il vostro futuro se non volete incorrere in sorprese di cattivo gusto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): l'amore della vostra vita è dietro l'angolo. Non cercate troppo lontano, alle volte basta solamente aprire gli occhi e scoprire che la vostra felicità è sempre stata a portata di mano.