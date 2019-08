La giornata di martedì 3 settembre regalerà ai segni tartassati in questi giorni dei lievi miglioramenti, soprattutto in ambito finanziario e lavorativo come nel caso del Sagittario e dei Pesci. Le amicizie saranno preferite all'amore per i nativi del segno dell'Acquario e della Vergine. Amore ed eros invece saranno una miscela esplosiva per i nativi del Capricorno, mentre per il Cancro le cose sembrano migliorare sensibilmente. Di seguito, le previsioni degli astri per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche tensione di fondo in amicizia potrebbe rompere l'equilibrio instauratosi, e di conseguenza ci potrebbero essere delle incomprensioni, o riemergere quelle passate. Saranno necessari chiarimenti.

Toro: la vostra generosità toccherà il suo apice nella giornata di martedì, complice qualche buona notizia in arrivo e tanta intesa con chi vi circonda.

Date un occhio di riguardo alla salute e ai piccoli malesseri.

Gemelli: qualche successo nelle finanze e negli affari, e qualche progetto in preparazione saranno il vostro punto forte di questa giornata. Concentratevi maggiormente sull'aspetto pratico del vostro lavoro, e continuerete così.

Cancro: qualche momento di tenerezza vi faranno ben sperare per il futuro, mentre una piccola idea potrebbe risollevare gli equilibri di una amicizia un po' logorata nel tempo.

Sarà bene rinnovare il vostro look.

Leone: ancora molti successo lavorativi illumineranno la vostra giornata, seppure con qualche piccolo problema però facilmente risolvibile. Occhio a non lasciarvi trasportare dalla troppa ambizione.

Vergine: amicizie consolidate. Qualche soddisfazione con un amico vi varrà piena fiducia e appagamento. Dipenderà anche da voi, se sarete disposti anche ad accettare i piccoli difetti e a risanare le piccole incomprensioni.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non vi farete di certo mancare del divertimento prima dell'autunno, perciò questo sarà il periodo ideale per organizzare qualche gita di fine estate. Portate qualcuno con voi ed lo svago ed i giochi saranno assicurati.

Scorpione: ancora qualche malumore, ma sarete sicuri del lavoro svolto, tanto che arriveranno i primi compensi di stampo economico con i quali vi concederete qualche sfizio.

Ogni cosa sarà concessa.

Sagittario: leggermente in miglioramento. Il lavoro sarà più leggero, arriverà anche qualche bella notizia di carattere finanziario, mentre l'ambito amoroso non subirà dei rialzi, ma nemmeno delle “ricadute”.

Capricorno: tanta passionalità ed amore, avrete un connubio fra eros e romanticismo ottimo. Il partner si sentirà soddisfatto, amato ed anche accontentato in qualche sua insolita richiesta.

Date il massimo.

Acquario: meglio le amicizie. Vi darete da fare per porre delle rifiniture alla vostra situazione nelle amicizie, ma dovrete prestare attenzione a come vi relazionate, in modo da non creare fraintendimenti.

Pesci: il posto di lavoro sarà il favorito in questa giornata, vi sentirete letteralmente nel posto giusto. Regalatevi qualche cosa che vi faccia stare bene e che vi faccia rimanere nella vostra bolla d'aria per un po'.