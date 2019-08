Durante la giornata di Ferragosto, molti segni zodiacali decideranno di svagarsi e di riposarsi in compagnia delle persone che più amano, come i nativi Leone e Gemelli, al contrario, i nativi Vergine potrebbero avere qualche litigio con il partner durante la giornata, mentre Toro avrà in mente svariate idee lavorative. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di Ferragosto, giovedì 15.

Previsioni oroscopo di Ferragosto segno per segno

Ariete: durante questo Ferragosto potreste essere gelosi nei confronti del partner a causa del suo comportamento troppo esplicito.

Tuttavia, cercate di mantenere la calma. Voto - 6,5

Toro: anche se passerete la giornata in spiaggia, la vostra mente continuerà a lavorare e avrete in mente un sacco di idee che non vedete l'ora di trasformare concretamente. Voto - 7,5

Gemelli: trascorrerete la giornata nel più completo relax assieme ai vostri familiari. Ci saranno tanti momenti di divertimento che non vi faranno pensare al lavoro.

Voto - 7,5

Cancro: avrete finalmente un periodo di tregua durante la giornata di giovedì. Non dovrete pensare a portare a termine dei lavori, né tanto meno il vostro capo continuerà a pressarvi. Voto - 8

Leone: Ferragosto di fuoco per i nativi del segno. Passerete la giornata in sola compagnia del partner al punto che la passione sarà altissima per tutto il tempo. Voto - 8,5

Vergine: cercherete di godervi la giornata in compagnia dei vostri amici, in quanto la vostra relazione con il partner per il momento sta attraversando un periodo di crisi.

Voto - 6,5

Bilancia: avrete un po’ di lavoro da fare in mattinata, ma riuscirete comunque a godervi la giornata e a divertirvi in compagnia di amici e parenti. Voto - 7,5

Scorpione: avrete modo di riposarvi durante la giornata di Ferragosto. Non dovrete pensare al lavoro oppure a delle mansioni arretrate per cui, godetevi il sole e la spiaggia con chi volete. Voto - 8

Sagittario: intesa di coppia alle stelle durante la giornata di giovedì.

Passerete la giornata fuori città assieme ai vostri cari e inoltre verso sera, sarete in compagnia solamente della vostra anima gemella. Voto - 8

Capricorno: incontrerete delle vecchie conoscenze con cui deciderete di passare la giornata. Avrete modo di ritornare ai vecchi tempi per un giorno divertendovi come non facevate da un bel po'. Voto - 8

Acquario: continuerete a pensare al vostro impiego anche se non lavorerete.

Inizierete a prendere in considerazione l'ipotesi di cambiare mestiere in quanto credete di poter fare di più. Voto - 7

Pesci: non riuscirete a rilassarvi durante la giornata di Ferragosto perché non siete dell'umore adatto per divertirvi, al contrario, volete solo che questa giornata passi in fretta. Voto - 5