Durante la settimana che andrà dal 26 agosto al 1° settembre, il lavoro darà grandi soddisfazioni ai nativi Vergine, al contrario Scorpione non sarà abbastanza concentrato per riuscire a lavorare al meglio. Cancro cercherà di rifarsi provando a presentare delle idee innovative, mentre Toro si sentirà carico di energie, pronto a svolgere qualunque incarico. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 26 agosto al 1° settembre 2019.

Previsioni oroscopo dal 26 agosto al 1° settembre 2019 segno per segno

Ariete: lavorerete tanto per cercare di risollevare le vostre finanze, anche se sarete costretti a fare gli straordinari.

Ciò nonostante, a fine giornata vi sentirete soddisfatti dei risultati ottenuti. Voto - 7,5

Toro: vi sentirete carichi di energie, con un atteggiamento positivo per tutta la settimana. Riuscirete a lavorare senza troppi problemi, piazzando un successo lavorativo dietro l'altro. Voto - 8

Gemelli: dedicherete gran parte della settimana alle amicizie. Passerete delle serate di divertimento, ciò nonostante il partner potrebbe essere geloso.

Voto - 7

Cancro: cercherete di recuperare i guadagni persi la scorsa settimana, lavorando sodo e talvolta qualche ora in più del necessario, pur di dimostrare al vostro capo quanto valete. Voto - 7

Leone: settimana piuttosto fortunata per i nativi del segno. Sarete pronti ad affrontare qualunque problema si presenti dinanzi a voi, anche grazie all'aiuto dei vostri colleghi. Voto - 8

Vergine: lavoro al top per i nativi del segno durante la settimana. Sarete ostinati nel portare a termine gli incarichi più difficili, pur di lasciare a bocca aperta il capo e i vostri colleghi.

Voto - 8

Bilancia: i vostri amici vi daranno qualche consiglio per cercare di conquistare l'amore della vostra vita. Ciò nonostante dovrete impegnarvi per riuscire nell'impresa. Voto - 7,5

Scorpione: vi sentirete stanchi a causa della grande quantità di lavoro da portare a termine. Non saprete da dove iniziare e dovrete terminare le vostre mansioni in tempo. Voto - 6

Sagittario: siete tornati dalle vacanze freschi e riposati.

Tuttavia, ci sono tanti impegni da portare a termine sul posto di lavoro e fareste meglio a darvi una mossa. Voto - 6,5

Capricorno: siete alla ricerca del successo sul posto di lavoro e chiederete una collaborazione a un vostro collega per cercare di fare più guadagni. Voto - 7

Acquario: vi sentirete piuttosto stanchi durante tutta la settimana e in più dovrete tornare sul posto di lavoro. Cercate di trovare del tempo libero per riprendervi.

Voto - 6,5

Pesci: sarà una settimana anonima per i nativi del segno. La vostra relazione procederà senza troppi problemi, mentre non ci saranno importanti cambiamenti sul posto di lavoro. Voto - 7