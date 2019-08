L'Oroscopo del 23 agosto annuncia novità davvero interessanti per tutti e 12 i segni zodiacali. Grande recupero in campo sentimentale per i nativi dell'Ariete e del Toro. Giornata complicata per le persone dei Gemelli. Nel dettaglio, le previsioni degli astri su amore e lavoro per la giornata di venerdì.

Astrologia del 23 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – Fase di recupero in campo sentimentale. Potreste avere qualche problema per via degli errori di valutazione.

Capita spesso che prendiate lucciole per lanterne: meglio cambiare rotta. Il lavoro part-time non vi soddisfa, potreste mirare a qualcosa di più redditizio per assicurarvi un futuro migliore.

Toro – Arriva un grande recupero. Le storie d'amore nella vostra vita nascono sempre per caso. Attenzione a questa giornata: potrebbe nascere un'emozione particolare. Coloro che hanno subito una separazione, possono risolvere finalmente i conti rimasti in sospeso per tutto questo tempo.

Nel lavoro dovete essere ambiziosi: è il momento di fare grossi progetti.

Gemelli – La giornata più dissonante e complicata della settimana è proprio questo venerdì 23 agosto. Per fortuna, nel weekend non è previsto alcun problema. In questo periodo la voglia di amare torna più forte che mai. I contenziosi legali non possono essere risolti in breve tempo ma si po' trovare una mediazione. Se qualcuno non soddisfa la vostra richiesta, potreste contestare tale comportamento.

Cancro – Questo venerdì 23 agosto può creare qualche disagio. Magari una persona non vi convince o siete voi ad aver cambiato idea. Nelle coppie ci sarà un allontanamento, solo momentaneo. Chi è troppo polemico rischia di mandare all'aria il rapporto. Il lavoro non vi soddisfa per via di qualche aggiornamento contrattuale o del rallentamento negli accordi.

Leone – In questo mese avete fatto dei cambiamenti e oggi ritorna lo slancio sentimentale.

I cuori solitari si mettono subito alla ricerca dell'anima gemella. Le coppie che si amano da tanto tempo, invece, possono contare su un momento fertile. Arrivano opportunità, approfittatene.

Vergine – Dovete mettere alla prova la vostra pazienza e magari vi scontrerete verbalmente con una persona dura di comprendonio. Di recente ci sono state troppe spese ed è difficile mettere a posto i conti. Verificate alcuni rapporti in campo lavorativo e fate attenzione ai voltagabbana. In amore potresti sentirvi confusi. Se è così, fate un respiro profondo e meditate.

Previsioni di venerdì 23 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Molti d voi non hanno fatto nemmeno una piccola vacanza, poiché si sono dedicati completamente al lavoro. Adesso, però, avete bisogno di una pausa. In famiglia è arrivato il momento di affrontare alcuni discorsi che riguardano i soldi. Si raccomanda di dosare le parole. In amore lasciate che il vostro cuore apra la strada. Le cose scorreranno a modo vostro se lo lasciate fare.

Scorpione – La vostra diffidenza è un po' esagerata. In questo venerdì 23 agosto volete mettere alla prova una persona. C'è un transito nervoso che alimenta dispute difficili da risolvere. È il momento di decidere se continuare la vostra attività oppure chiudere e cercare altrove. Si consiglia di consultare un esperto.

Sagittario – State attraversando un periodo molto nervoso in cui non c'è spazio per le persone che v'interessano. Le coppie che hanno superato la pressione degli ultimi tempi, adesso potranno ritrovare l'intimità perduta. Questa giornata mette a dura prova il vostro portafoglio. Attenzione alle spese extra.

Capricorno – Insistere sui problemi del passato è sbagliato e potrebbe provocare grossi danni. A voi piace la chiarezza ma negli ultimi tempi non c'è stata trasparenza. Attenzione a ciò che dite: rischiate di dire cose che non pensate. Nel lavoro è il momento di rimettersi in gioco, ma non è facile come sembra. State aspettando ancora risposte che non arrivano.

Acquario – Siete sempre indecisi su cosa volete da un rapporto sentimentale. A volte desiderate il rapporto di coppia, il giorno dopo volete essere liberi. Non è facile stabilire un equilibrio. Le collaborazioni di lavoro sono messe in dubbio e in alcuni casi ci sarà da discutere.

Pesci – Alcuni di voi stanno vivendo delle relazioni d'amore a tempo parziale, magari è una persona già legata sentimentalmente. Vivere alla giornata non va bene, si consiglia di trovare una soluzione. Nelle coppie ci sono problemi di soldi da risolvere. Non forzate la mano alla persona che vi è vicina. Non aspettatevi impegni importanti o conversazioni profonde in questo momento. Nel lavoro dovete affrontare alcune questioni spinose.