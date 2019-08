Durante la settimana che va dal 12 al 18 agosto, i nativi Vergine saranno più tranquilli e meno nervosi, mentre i nativi Bilancia potranno finalmente riposare e fare ciò che vogliono. Il Sagittario avrà un sacco di lavoro da fare, mentre Acquario cercherà di riprendersi da una storia d'amore andata a finire male. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 12 al 18 agosto 2019.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 agosto 2019 segno per segno

Ariete: sarete particolarmente energici durante la settimana, al punto da riuscire addirittura a svolgere contemporaneamente più di un lavoro.

Previste serate di passione e romanticismo in compagnia del partner. Voto - 8

Toro: sarete giù di morale durante la settimana, al punto che potreste anche avere qualche problema sul posto di lavoro. Infatti, ci saranno giornate dove sarete talmente stanchi che deciderete di non andarci. Voto - 6

Gemelli: amore in prima linea per i nativi del segno. Sarete letteralmente attratti dal partner che passerete le vostre giornate in compagnia dell'amato bene, sfociando spesso nell'eros.

Voto - 8

Cancro: lo stress a causa del troppo lavoro, vi farà pensare di prendervi un periodo di vacanza considerato il periodo. Avrete modo di riposarvi, ciò nonostante il capo potrebbe innervosirsi verso di voi. Voto - 6,5

Leone: ci saranno un sacco di idee nella vostra testa che potrebbero portarvi degli ottimi guadagni. Fareste meglio a mettervi all'opera per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8

Vergine: lo stress delle giornate precedenti sparirà del tutto e sarete più tranquilli durante la settimana dal 12 al 18 agosto.

Sono previste infatti giornate di puro divertimento in compagnia dei vostri cari. Voto - 8

Bilancia: sarete finalmente liberi da ogni impegno durante la settimana. Avrete un sacco di tempo libero a vostra disposizione da spendere come più vi pare. Voto - 8

Scorpione: avrete modo di rivedere dei vecchi amici della vostra infanzia. Nonostante ciò questo incontro potrebbe farvi vedere sotto una nuova luce i rapporti che avete costruito recentemente.

Voto - 7

Sagittario: ci saranno tante mansioni da svolgere durante la settimana al punto che potreste spesso sentirvi stanchi e avere voglia soltanto di riposarvi. Voto - 6

Capricorno: vi sentirete stanchi durante la settimana in quanto avrete un sacco di lavoro da svolgere. Fareste meglio a prendervi un periodo di vacanza per riposarvi. Voto - 6

Acquario: cercherete tutti modi di riprendervi da una relazione di coppia andata a finire male.

Provate a uscire in compagnia delle persone che più amate per cercare di dimenticare. Voto - 6,5

Pesci: ci saranno dei problemi sul posto di lavoro in quanto un vostro collega vi farà innervosire un po’ troppo. Cercate di mantenere la calma per evitare un litigio. Voto - 6,5