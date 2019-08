L'Oroscopo di domani giovedì 8 agosto 2019 è arrivato, pregno di novità soprattutto per quanto concerne i sentimenti, gli affetti in generale e il lavoro. Curiosi di sapere come è stata valutata la giornata di giovedì? In questo caso a far parlare di sé un transito astrale abbastanza interessante, specialmente per alcuni segni direttamente interessati da tale evento: l'arrivo della Luna in Sagittario.

Ritornando all'oggetto del presente articolo, quest'oggi a tenere alta la curiosità nonché l'attenzione di tutti noi, la nuova classifica stelline quotidiana, ovviamente impostata sulla quarta giornata relativa a questa settimana. Bene, come visto dal titolo di apertura, domani a godere a pieno dell'apporto positivo da parte dell'Astrologia saranno in primis Cancro e Vergine, entrambi favoriti dagli astri del momento e di conseguenza valutati in periodo a cinque stelle.

Invece, cosa succederà ai restanti segni secondo le previsioni zodiacali del 8 agosto? Tutto scritto e pronto per essere consultato, come al solito nelle nostre predizioni giornaliere. A tal proposito, ricordiamo che in questa sede sono stati messi sotto valutazione in esclusiva i soli segni relativi alla prima tranche zodiacale, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline 8 agosto 2019

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto.

In evidenza pertanto, come già anticipato nel titolo principale, il segno del Cancro insieme a quello della Vergine, valutati entrambi al primo posto nella nostra classifica stelline parziale interessante il giorno 8 agosto 2019. Detto ciò, vediamo adesso di mettere in chiaro tutti i restanti segni svelando per intero la scaletta con le stelline quotidiane:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★: Gemelli.

Oroscopo giovedì 8 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata sarà mediamente accettabile anche se, soprattutto in determinati momenti, potrebbero sortire leggere difficoltà.

Nel caso si volesse intraprendere una nuova strada in qualunque settore, fatelo, purché sia tra i vostri obbiettivi primari. Consiglio: lasciate perdere le cose che non appartengono - direttamente o indirettamente - a quelle di vostra competenza, potreste rischiare magre figure. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, il prossimo giovedì sarà di normale amministrazione: dunque, cosa prevedono gli astri?

Diciamo che a voi dell'Ariete la giornata scorrerà abbastanza tranquilla, seppur impostata sulla solita gestione della quotidianità, perciò regolatevi di conseguenza. Single, possibili (molto probabili) l'inizio di 'storielle' e 'storielline' di poco conto in campo sentimentale: cosa vi frulla per la testa? Consiglio spassionato dalle stelle: se possibile, evitate di giocare col fuoco! Nel lavoro intanto, potrebbero presentarsi buone occasioni grazie all'aiuto di astri particolarmente positivi.

Ovviamente, quest'ultime andranno vagliate con attenzione per vedere quali di esse saranno in grado di produrre discreti guadagni per voi.

Toro - Giornata di metà settimana valutata buona, ma con una certa riserva su alcune decisioni da prendere in ambito familiare. Alcuni Toro si troveranno probabilmente di fronte ad una scelta da fare: attenti alla strada che imboccherete, da questa dipenderà gran parte del vostro futuro, sappiatelo! In amore, visto il periodo, la vostra disponibilità vi renderà amabili, gentili e apprezzatissimi anche dal partner, felice di questo piacevole cambiamento. Molti rapporti probabilmente se presi con la giusta dose di ottimismo si rinsalderanno a dovere, tornando ai fasti di una volta. Single, la sfera sentimentale sarà sotto un’insolita, quanto imprevista, instabilità emozionale. Forse, qualcuno di voi si innamorerà di nuovo, molto più profondamente di quanto mai avrebbe creduto. Per altri invece, sarà tempo di tirare le somme e rinnovare sentimenti. Nel lavoro invece, il periodo sembra procedere per il meglio, quindi non abbiate timore di dire la vostra, oppure far notare alcune imprecisioni sull'attività degli altri colleghi.

Gemelli - Un giovedì mediocre, senza lode, vanificato da astri abbastanza cocciuti in grado di dare al periodo l'appellativo riservato alle giornate 'sottotono'. In questo caso, gli astri invitano alla calma: forse il vostro partner potrebbe essere corteggiato da altre persone, chissà... Pertanto, se così veramente dovesse essere, molti di voi non reggeranno per niente tale situazione e daranno 'di testa'. Evitate di sbottare alla vostra maniera, ok? Anzi, cercate di mettete in tavola le cose che non vanno e per una volta fatevi rispettare. In generale, preparatevi a gestire più di qualche non facile situazione, specialmente in campo affettivo. Diciamo che il periodo, se preso con coscienza e attenzione non lascerà brutti ricordi. Single, in amore evitate di essere come al solito troppo decisionisti: bene tergiversare per sacrosanti motivi, ma ostinarsi a farlo per molto tempo potrebbe causare incomprensioni con la persona che vorreste far vostra. Pensateci. Nel lavoro intanto, si stanno affacciando delle piccole difficoltà che, se prontamente tamponate, si potranno arginare e risolvere. Rivalutate alcune delle vostre spese eliminando il superfluo.

Astrologia del giorno 8 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata più che ottima. Il periodo dovrebbe trascorrere nella più totale della serenità, anche perché le persone alle quali volete bene si sentiranno molto gratificate dalla vostra presenza: nulla rovinerà questa bella armonia e quasi ogni tipo di rapporto sarà vissuto in modo ottimale. Le previsioni di mercoledì pertanto annunciano in amore ottime probabilità di portare a buon fine qualcosa a cui tenete tantissimo. Visto l'ottimo periodo, si consiglia di porre rimedio ad eventuali contrasti in atto verso il partner, spesso all'ordine del giorno: senz'altro sono indice di malessere interiore, a rischio soprattutto per le coppie non più affiatate come un tempo. Single, siete pronti per innamorarvi di nuovo? Allora forza, datevi da fare perché le stelle sono già pronte a metterci lo zampino della fortuna. In alcuni casi, esagerate pure con le attenzioni specialmente se rivolte alla persona che avete a cuore: potrebbero rivelarsi un'ottima arma persuasiva in grado di farvi ottenere l'impossibile. Parlando di lavoro invece, l’intuito si presume possa essere forte e, sicuramente, a più di qualcuno potrebbero aprirsi ottime prospettive in settori nuovi.

Leone - Questa metà settimana per voi del Leone si presenta già da adesso con tutte le carte in regola per sfondare in molti settori della quotidianità. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza, si profila per voi un ottimo giorno e la posizione degli astri a maggior positività certamente lo confermeranno. Diciamo che eventuali 'nubi' sembrano essere passate e non torneranno per un bel po' di tempo, quindi, fate pure un grosso respiro di sollievo e iniziate a concentrarvi su quel che più desiderate. In amore, sappiamo per certo che non avrete troppe discrepanze a cui porre rimedio. In coppia specialmente, si preannuncia un periodo davvero buono: partner gelosi, situazioni apprensive, stress o stanchezza? Niente paura, riuscirete tranquillamente a mettere a posto, se non tutto, almeno gran parte delle cose maggiormente fuori controllo. Single, Cupido tornerà a bussare al vostro cuore, pertanto dovrete decidere se aprire la porta dell'amore o continuare sulla vostra strada, quasi certamente ancora in solitudine. Come al solito, sarete voi gli artefici del vostro destino: buona scelta! Nel lavoro, la vostra coerenza nelle scelte potrebbe fare la differenza, facendo pendere dalla vostra l'ago della bilancia. In ambito professionale, siate più presenti nei momenti significativi.

Vergine - In arrivo un giovedì certamente in grado di evolvere in modo abbastanza positivo. Il quarto giorno della settimana potrebbe essere - in determinati momenti - privo di emozioni particolari: probabilmente vi farete prendere un po’ la mano dalla lascivia: tranquilli, anche questo servirà a farvi riposare o ricaricare l'energia. Tuttavia, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all’insegna dell’equilibrio e dell’armonia. Per quanto concerne gli affetti, l'oroscopo di domani 8 agosto consiglia di continuare sulla strada intrapresa nei giorni scorsi cercando di stare attenti ai dettagli. In coppia, un dardo infuocato scoccato dall'arco del 'Dio dell’amore' incendierà al punto giusto l’intesa e la passione: potrete finalmente vivere con il partner momenti irripetibili. Single, le stelle vi regaleranno un fascino speciale, ottimo presupposto per trascorrere, se vorrete, un magico giovedì sera a lume di candela: non resta altro che scegliere con chi ed il luogo dove andare... Nel lavoro, intanto, sarete più che positivi portando il vostro entusiasmo anche in quelle attività lavorative solitamente monotone. Se saprete impegnare l'arguzia con l'intelligenza, senz'altro raggiungerete gli obiettivi in agenda riacquistando fiducia nelle vostre capacità.

