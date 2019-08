Durante la giornata di venerdì 9 agosto alcuni segni zodiacali, come Bilancia e Capricorno, cercheranno di pianificare le loro vacanze, mentre i nativi Ariete si dedicheranno alla loro relazione di coppia. Cancro avrà finalmente un periodo di tregua dal lavoro, mentre i nativi Leone cercheranno di risolvere alcuni problemi di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 9 agosto 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 9 agosto 2019 segno per segno

Ariete: la vostra relazione di coppia procederà senza alcun tipo di problema.

Avrete voglia di uscire a divertirvi in compagnia del partner e ciò vi farà stare molto bene. Voto - 8

Toro: avrete ancora qualche problema di coppia durante la giornata di venerdì, al punto da avere di tanto in tanto degli "attacchi" d'ansia. Non disperate: tutto si risolverà per il meglio. Voto - 6,5

Gemelli: anche se avrete qualche problema per quanto riguarda la salute, sarete comunque ostinati a dare il meglio di voi stessi sul posto di lavoro per garantirvi il massimo dei guadagni.

Voto - 7,5

Cancro: avrete finalmente una tregua sul posto di lavoro. Potrete pianificare la vostra giornata in modo diverso dal solito, facendovi venire voglia di fare tante cose che prima non potevate fare per il poco tempo a disposizione. Voto - 8

Leone: cercherete in tutti i modi di riavvicinarvi al vostro partner durante la giornata di venerdì. Ciò nonostante la vostra anima gemella potrebbe non voler accettare le vostre scuse.

Voto - 6

Vergine: andrete più d'accordo con i vostri cari. La rabbia e il nervosismo delle giornate precedenti spariranno del tutto e potrete godervi finalmente una giornata senza troppi pensieri. Voto - 7,5

Bilancia: comincerete a sentirvi abbastanza stanchi. Ciò nonostante non avrete per un po’ di tempo il dovere di andare a lavorare, di conseguenza potrete riposarvi e pianificare le vostre vacanze.

Voto - 7,5

Scorpione: avete concluso le vostre faccende urgenti e finalmente potrete dedicarvi alle vostre passioni. Prevista inoltre una serata all'insegna del romanticismo in compagnia del partner. Voto - 8

Sagittario: riuscirete a lavorare al meglio delle vostre aspettative. Sarete infatti carichi di energie e pronti ad affrontare una meravigliosa giornata lavorativa che vi procurerà notevoli guadagni.

Voto - 8

Capricorno: organizzerete un'uscita con il partner che però potrebbe crearvi qualche problema. Nutrirete dei sentimenti di gelosia nei confronti dell'amato, che probabilmente vi rovineranno la serata. Voto - 6,5

Acquario: avrete un sacco di idee per la testa del tutto innovative che potrebbero garantirvi degli ottimi guadagni. Fareste meglio a mettervi immediatamente all'opera. Voto - 8

Pesci: le vostre finanze sono in buono stato, ciò nonostante fareste meglio a non spendere tutti i vostri risparmi durante questo periodo di vacanza se non volete rimanere "a secco".

Voto - 7