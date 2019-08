I cieli astrologici sono in fermento e accolgono gli incroci planetari sprigionando nuovi modi di amare, sensibili e magici. Lo zodiaco diventa così il palcoscenico di storie appassionate e avvincenti, dove gli influssi di una Luna in Pesci si fanno sentire e spingono l'amore a raggiungere mete mai toccate. L'Oroscopo dell'amore di coppia segna un nuovo appuntamento avvincente che solo le previsioni astrologiche segno per segno sanno rendere davvero speciale.

Cieli astrologici fortunati nell'oroscopo dell'amore

Ariete: in amore, una sicurezza nelle proprie capacità combinata a un'ampiezza di vedute, farà prendere le iniziative giuste. Sentite il bisogno di concretizzare i progetti sentimentali fino a ora tenuti in sospeso e lo farete con correttezza.

Toro: un modo alquanto fanatico di dimostrare l'amore spingerà a vivere i sentimenti in maniera piuttosto aggressiva e incostante.

Urano incrocia le sue energie con Marte ma in quadratura, producendo una certa impulsività e un atteggiamento temerario difficile da trattenere.

Gemelli: sarete molto riservati in amore e cercherete di nascondere i sentimenti proprio a causa di un atteggiamento sensibile che spinge alla riflessione. Attenzione però a non fantasticare in maniera eccessiva, distaccandovi dalla coppia e sognando per poi risvegliarvi e fare i conti con una realtà deludente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: molto disponibili nei confronti di coloro che soffrono e compassionevoli, rischierete di mettere al secondo posto l'amore di coppia. Una spiccata sensibilità potrebbe farvi trascurare il partner, quindi cercate di trascorrere maggior tempo con la persona amata.

Leone: i rapporti amorosi risultano più armoniosi grazie a una congiunzione Venere-Sole che sprigiona un'energia positiva, tutta da investire nel rapporto sentimentale.

Una spiccata intelligenza elargisce una capacità di sintesi che sarà utile per mettere al primo posto le priorità amorose.

Vergine: un destino avverso fa sì che le difficoltà avvengano una dopo l'altra e non riuscirete a capire cosa sta succedendo in coppia. Un atteggiamento incostante e confuso procurato da una Luna in opposizione, non giova di certo al rapporto amoroso.

Previsioni fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buone le energie intellettive, anche se riscontrerete una certa insofferenza, forse dovuta a un modo di controllare le parole che diventa nervoso.

L'influsso nettuniano dal cielo astrologico dodicesimo scatena dubbi e confonde un po' le idee, minacciando l'intesa di coppia.

Scorpione: la Luna è in posizione benefica e fa percepire i sentimenti più nascosti, a caccia di sensazioni nuove e più profonde. L'astro d'argento in Pesci è in acque profonde e introspettive, affascinanti proprio perché mutevoli e misteriose proprio come voi amici dello Scorpione.

Sagittario: Mercurio dalla casa astrologica quinta esorta a riflettere sulla propria storia d'amore, vincendo eventuali dubbi e soppesando le parole del partner. In questo modo potrete arginare un eccessivo ottimismo che fa vedere tutto rosa, avviando una rivisitazione del rapporto che garantisce nuovi e reali entusiasmi.

Capricorno: l'incontro tra l'astro lunare e Plutone diventa collaborativo poiché in sestile e i sentimenti sono vissuti in maniera profonda e intensa. Un maggiore slancio emotivo sfiora quasi l'autolesionismo, proprio perché è accentuato il desiderio di annullarsi per soddisfare le esigenze del partner.

Acquario: una Luna molto vicina al vostro segno renderà gli affetti più empatici e sensibili, innescando una certa fragilità legata ad alcuni ricordi del passato. Un po' di razionalità di certo non guasterà per avere una visione più obiettiva dell'amore.

Pesci: potrete usare una nuova sensibilità in coppia, seguendo una scia lunare molto potente che rende il modo di amare anche molto intuitivo. Capirete così quali sono le mosse giuste per attuare i progetti amorosi.