Durante la giornata di sabato 17 agosto, i nativi Sagittario saranno favoriti in ambito sentimentale, mentre Leone dovrebbe fare attenzione alle amicizie che frequenta. Cancro sarà particolarmente fortunato sul posto di lavoro, mentre Acquario potrebbe avere qualche problema all'interno delle relazioni familiari. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 17 agosto 2019.

Previsioni oroscopo sabato 17 agosto 2019 segno per segno

Ariete: farete degli incontri piacevoli durante la giornata di sabato.

Potreste trovare interessanti queste nuove conoscenze al punto da considerarla qualcosa di più di una semplice amicizia. Voto - 8

Toro: questo non è il periodo adatto per riuscire a trovare l'amore. Al contrario, le relazioni stabili passeranno una giornata all'insegna del romanticismo. Voto - 7

Gemelli: potreste avere qualche problema sul posto di lavoro che v'impedirà di guadagnare bene. Inoltre, il capo non apprezzerà i vostri recenti risultati, mettendovi alle strette.

Voto - 6

Cancro: sarete particolarmente fortunati sul posto di lavoro. Vi basterà soltanto essere determinati e con degli obiettivi prefissati: siete sotto una buona stella. Voto - 7,5

Leone: fareste meglio a guardarvi le spalle dai vostri amici in quanto ultimamente non sembrano essere così fedeli a voi. In ogni caso, cercate di non litigare per questioni di poco conto. Voto - 6,5

Vergine: giornata brillante all'insegna dell'amore per i nativi del segno, soprattutto per i single, che potrebbero decidere di buttarsi in una nuova relazione d'amore.

Voto - 8

Bilancia: siete perdutamente innamorati del vostro partner ma ora volete qualcosa di più e durante la giornata di sabato cercherete di spiegare cosa volete alla vostra anima gemella. Voto - 8

Scorpione: cercherete di dare una svolta alla vostra routine, ma nonostante tutto il partner potrebbe non apprezzare il modo in cui volete cambiare. Cercate di non causare una discussione. Voto - 7

Sagittario: sarete molto fortunati in ambito sentimentale.

Il partner avrà occhi soltanto per voi che deciderete di avanzare un'importante proposta che porterà avanti la vostra relazione di coppia. Voto - 8

Capricorno: favorite le amicizie durante la giornata di sabato per i nativi del segno. Deciderete di uscire a divertirvi in compagnia dei vostri amici, che riusciranno a risollevarvi il morale e a strapparvi un sorriso. Voto - 8

Acquario: i rapporti familiari saranno difficili da gestire in quanto a causa di alcuni problemi che procureranno soltanto nervosismo, ci saranno tante discussioni che dovrete cercare di risolvere in fretta.

Voto - 6

Pesci: avrete tante cose da fare per conto del vostro partner oltre al vostro lavoro e non avrete nemmeno il tempo per potervi riposare. Ciò nonostante il partner saprà come ringraziarvi. Voto - 7,5