Durante la giornata di sabato 31 agosto, i nativi Toro saranno comprensivi nei confronti del partner, mentre Vergine sarà combattiva sul posto di lavoro. Scorpione avrà qualche litigio all'interno della propria relazione di coppia, mentre i nativi Capricorno saranno diffidenti con i colleghi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 31 agosto 2019.

Previsioni oroscopo sabato 31 agosto 2019 segno per segno

Ariete: sarete in ottima forma, tanto da sentirvi un corpo e un'anima con il partner, nonostante qualche incomprensione.

Lavoro stabile, anche se per il momento i guadagni non sono alti. Voto - 8

Toro: sarete più comprensivi nei confronti del partner e cercherete di venire incontro alle sue esigenze. Sul posto di lavoro, inoltre, potreste ottenere qualche successo in più del solito. Voto - 8

Gemelli: dovrete prendere delle importanti decisioni che probabilmente cambieranno la vostra relazione di coppia. Ci saranno tanti impegni sul posto di lavoro, tuttavia sarete istintivi.

Voto - 7

Cancro: continueranno i problemi all'interno della vostra relazione di coppia, tanto che dovrete scegliere se arrivare ad una rottura definitiva, oppure rimanere sui vostri passi. Voto - 6

Leone: sarete diffidenti nei confronti dei colleghi durante la giornata di sabato. Farete fatica a lavorare, tanto che potreste rischiare un richiamo da parte del vostro capo. Voto - 6,5

Vergine: sarete combattivi sul posto di lavoro.

Non vi arrenderete di fronte ad una batosta da parte del capo, anzi, cercherete di dimostrargli quanto valete anche dovendo fare degli straordinari. Voto - 7,5

Bilancia: sarà la giornata ideale per cercare di risolvere alcuni problemi di coppia. Sarete ben disposti, pronti ad accettare qualunque condizione affinché il partner torni di buon umore. Voto - 7,5

Scorpione: litigi e incomprensioni all'interno della vostra relazione di coppia.

Ciò nonostante con un po’ di maturità riuscirete a risolvere la situazione e alleviare ogni tensione. Voto - 7

Sagittario: qualche complicazione sul posto di lavoro non vi fermerà affatto, anzi, vi darete da fare per cercare di ottenere qualche guadagno in più. Voto - 7

Capricorno: tanta fortuna per i nativi del segno. Con il vostro fascino riuscirete a fare strage di cuori e potrete trovare facilmente l'amore.

Bene anche il lavoro, dove ci saranno tante novità e nuove sfide da affrontare. Voto - 9

Acquario: questo è il momento giusto per cercare di cimentarsi in nuove sfide in ambito lavorativo e cercare di fare più guadagni. Sarete infatti in ottima forma, dovrete solo impegnarvi per riuscirci. Voto - 8

Pesci: la giornata di sabato sarà particolarmente impegnativa, tanto che ci saranno diversi impegni da portare a termine e non saprete da che parte iniziare.

Voto - 6