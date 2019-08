L'Oroscopo di domani martedì 20 agosto 2019 porta buone notizie a due dei segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Allora, pronti a scoprire tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a chi porterà fortuna l'Astrologia di oggi? In primo piano quest'oggi, la seconda giornata interessante la settimana da poco iniziata. Certamente impegnativo soprattutto nella vita lavorativa come anche nelle questioni di cuore, il periodo sicuramente non mancherà di essere gradevole in special modo ai segni preventivati in positivo.

A testare il polso agli astri del momento, come al solito è compito dell'Astrologia, nel nostro caso espressa nella puntuale classifica stelline quotidiana e ancor di più nelle predizioni sui singoli segni. Bene, tra i sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto, ad avere il miglior supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno gli amici Gemelli insieme a quelli del Leone. Ambedue i simboli astrali sono stati preventivati in periodo a cinque stelle, dunque con pochi o quasi nessun problema da affrontare nel frangente.

Invece, le previsioni zodiacali del 20 agosto annunciano un martedì abbastanza impegnativo per coloro aventi nel proprio Tema Natale il segno del Toro: a quest'ultimi gli astri hanno messo in conto momenti abbastanza concitati, probabilmente destinati a generare una certa ansia. Maggiori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 20 agosto 2019

Un nuovo martedì è già alle porte, pronto a fare la differenza in seno alla solita routine quotidiana.

Vediamo pertanto di analizzare insieme la situazione generale: cosa riserverà di interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività? La risposta, come al solito è servita su un vassoio d'argento dalla nostra seguitissima classifica stelline, nel frangente impostata sul giorno 20 di agosto. Bene, adesso non rimane altro da fare se non svelare il grado di positività/negatività assegnato ai segni in bella evidenza nella scaletta posta a seguire.

Andiamo a scoprirlo insieme:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

★★★: Toro.

Oroscopo martedì 20 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata di metà settimana valutata con le quattro stelle della normalità. In amore, quindi, solita minestra? Così pare: il consiglio è quello di lasciarsi tranquillamente andare, con dolcezza e tanta passione, ad un erotismo intenso e decisamente in grado di appagare anima e sensi.

Con il partner, forse, non andrà proprio tutto secondo i vostri piani, ma avrete comunque la certezza che il vostro stato sentimentale sarà ben recepito da chi avete a fianco. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda le analisi di coppia, la tranquillità interiore si rifletterà giustamente anche nel rapporto: sicuri dei vostri e degli altrui sentimenti, lo dimostrerete come soltanto voi sapete fare.

In serata potrebbe esserci una bella novità. Single, siete in pieno stato di relax ed una telefonata giunge inopportuna? Se si tratta d’impegni non impellenti rimandate pure a domani: prima l'amore, poi il resto... Nel lavoro, anche qua nulla da ridire: vi sveglierete super grintosi, pronti a graffiare con le unghie chi cercherà di ostacolarvi.

Toro - In arrivo un martedì 20 agosto 'sottotono'? In effetti è proprio questa la verità: la giornata della settimana appena iniziata sarà di basso livello, riportando stati d'ansia abbastanza diffusi soprattutto in amore. Diciamo che il buon dialogo con la persona del cuore non sarà sufficiente, pertanto aiuterà poco nel risolvere eventuali problematiche, specie quelle che vi tormentano da tempo. Calma, collaborando insieme alla persona amata tutto andrà per il meglio. In coppia, giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. Cercate quindi di riportarlo 'sulla retta via': colpa dell'estate che sembrava promettere bene e invece, si è persa per strada! Single, arriverà una persona che vi farà sognare a occhi aperti. Comunque dovrete far valere le vostre ragioni/convinzioni, se non altro per evitare in seguito una magra figura. Nel lavoro, invece, fermatevi un attimo per una piccola pausa cercando di fare il punto della situazione: tirando le somme, alla fine (non oggi comunque!) potreste trovare una splendida sorpresa.

Gemelli - Si prevede una giornata ottima su molti fronti. In campo sentimentale, Venere in Leone, speculare positiva al 80%, senz'altro è già pronta a regalare tanto charme ed altrettanto fascino. A motivo di ciò, sarete certamente coccolati dalla vostra dolce metà. L'amore è saper dare sempre un po' di più di ciò che si riceve, sappiatelo: è proprio questo il modo migliore per essere sempre più amati e considerati. In coppia, giocate d'anticipo sugli eventi avendo la consapevolezza di uscirne vincenti. In generale, affrontate ogni cosa con più senso dell’umorismo. Tutto ciò vi aiuterà a non prendervela più di tanto nelle difficoltà. Single, i movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un fascino incredibile! Questo, vi permetterà di far cadere ai vostri piedi perfino chi, tempo prima, non si è degnato nemmeno di regalare un piccolo sorriso. Nel lavoro, non vi mancherà certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo. Di certo, basterà un maggiore impegno e sarete subito ripagati di tutti gli sforzi fatti in passato.

Astrologia del giorno 20 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Martedì giudicato abbastanza positivo, espresso in classifica con le quattro stelline della routine. In relazione a tale situazione, gli astri consigliano in amore un po' di sana iniziativa: dovete agire con una certa calma, senza cercare come sempre di strafare. Sappiamo che siete puntigliosi e molto esigenti, tuttavia sforzandosi nel soprassedere a certe piccole storture certamente arriveranno più vantaggi che penalità per molti di voi Cancro. Le previsioni di martedì intanto annunciano a chi è in coppia di tenere un comportamento sereno verso il partner. In certi casi è consigliabile non mettersi in situazioni delicate: potreste trovarvi nella condizione di dover operare una scelta che non siete ancora pronti ad affrontare. Single, cercate di uscire con gli amici: saranno proprio loro a darvi sicurezza. A turbarvi, invece, saranno certi atteggiamenti di sfida da parte di gente conosciuta da poco: alla larga!. Nel lavoro, inizierete a dare il via a quel progetto che vi stuzzica da tempo. Vi butterete nell’impresa con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza di eventuali rischi.

Leone - La giornata sarà bella e convincente oltre la media, anche se in certi momenti avrete la sensazione di non essere all'altezza in alcune situazioni. In generale, nel corso di questo martedì si prevedono abbastanza occasioni da sfruttare soprattutto in amore: tanta positività in arrivo, logica conseguenza di un periodo valutato a priori come 'perfetto'. Specialmente in coppia, molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo grazie alla Luna! Il periodo 'no' vissuto la scorsa settimana ed in parte anche in questa, sembra stia rientrando. Quindi, il periodo si prevede senza ombre, tutto calore, passione e socievolezza grazie al ruolo importante rivestito dall'astro della Terra. Single, un benessere generale vi farà sentire appagati e sereni come raramente accade: prendete la palla al balzo e stupite la persona che avete a cuore con qualcosa di mai fatto. Nel lavoro, non mollate proprio adesso! Sappiate perseguire i vostri obiettivi, vedrete che alla fine senz'altro la spunterete.

Vergine - In arrivo un martedì buono in parte, soprattutto in quella centrale del periodo. Invece l'inizio e la fine potrebbero essere influenzati da dissonanze astrali di una certa importanza di cui dovete tener conto. L'oroscopo di domani 20 agosto per quanto concerne l'amore, vede discreto il periodo soprattutto per quei rapporti in lieve crisi. Senz'altro, quel che non vi mancherà sicuramente sia oggi che domani sarà l'entusiasmo. In molti sarete carichi di buoni intenti e ben felici di trascorrere del tempo insieme alle persone che avete nel cuore. In generale, i momenti più più belli saranno quelli vissuti nelle ore centrali della giornata: le stelle riusciranno a trasmettervi un calore e un affiatamento particolare specialmente insieme al partner storico. Single, arriveranno quasi sicuramente delle scuse o quantomeno dei chiarimenti, in merito a quel problema che sapete. Questo fatto ripristinerà quel sereno che vi mancava. Nel lavoro, la vostra disponibilità sarà molto apprezzata ma non dev'essere fraintesa, ok? Mai farsi mettere i piedi in testa da qualche collega 'approfittatore' della vostra bontà.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.