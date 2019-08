La vitalità di Sole e il romanticismo molto ambizioso di Venere, entrambi posizionati nel cielo astrologico del Leone, vengono smorzati da un'influenza lunare in Vergine che rende gli affetti più ragionati e concreti. Le sensazioni lunari in casa astrologica sesta e nell'Oroscopo di sabato diventano così più meticolose anche se sempre sensibili. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Influssi solari nell'oroscopo di sabato

Ariete: Marte dal cielo astrologico del Leone garantisce il dinamismo giusto per rivoluzionare una situazione che procura noia, ma dovrete impegnarvi, rimboccandovi le maniche e passando all'azione per ottenere i risultati sperati.

Toro: si presenteranno dei grossi successi e i guadagni saranno assicurati in un futuro non troppo lontano. Sono previste inoltre delle novità che interessano parenti e figli, come un cambiamento di lavoro o di vita.

Gemelli: Sole e Venere, molto vicini a voi, fanno approfondire l'amore in maniera completa. Amalgamando la dolcezza dell'astro venusiano e lo spirito volitivo di quello solare, riuscirete ad avere un atteggiamento deciso e dolce nei confronti dell'amore.

Cancro: la Luna dal cielo della Vergine smorza la ruvidità intellettiva conferita da Mercurio e rende i sentimenti più morbidi e romantici. Ma dovrete approfondire una situazione lasciata in sospeso in ambito sentimentale, questo è il momento giusto.

Leone: l'incontro di Venere e Sole in domicilio rendono i sentimenti più vitali e profondi. Da questa congiunzione imparerete ad esprimere gli affetti in maniera meno egocentrica, puntando su un maggiore coinvolgimento emotivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: il buon senso sarà il protagonista indiscusso di una Luna nel segno e vi aprirete all'amore in maniera timida e molto oculata. Fate pure le cose con calma, inutile correre quando sono in gioco decisioni che potrebbero cambiare una vita intera.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: adesso che la vicinanza di Luna rende le emozioni più ragionate, potrete approfondire i sentimenti che provate con maggiore serenità e minore impulsività.

La vitalità non vi manca di certo con Sole alleato.

Scorpione: Marte in quadratura limita un po' la vitalità e rende l'amore più razionale, grazie anche alla vicinanza di un astro lunare molto ligio al dovere. Che ne dite di aprirvi a un cambiamento suggerito da Saturno? Questo è il momento giusto, quindi non indugiate.

Sagittario: superiori alle piccole meschinità che gli altri manifestano per via di un'eccessiva invidia, andrete per la vostra strada a testa alta e niente potrà disturbarvi.

Siete molto sicuri e questa stima spiccata potrebbe essere presa per arroganza.

Capricorno: nuove esperienze costruiscono mattone dopo mattone la vostra interiorità e approfondite da una logica e una spiccata capacità di analisi, creano una solida struttura perfetta per progredire. Il subconscio funziona alla perfezione, usatelo al meglio per prendere delle decisioni benefiche sia per l'amore che per il lavoro.

Acquario: una nuova immaginazione viene approfondita dal transito favorevole di Luna e finalmente potrete seguire un istinto libero, prendendo delle decisioni in maniera più indipendente e senza plagi esterni. Seguite i vostri sogni e attuateli.

Pesci: la percezione della realtà è alquanto distorta con Luna in opposizione a Nettuno e fa vedere ciò che volete vedere, velando il mondo e innescando un meccanismo di pensieri ossessivi, per niente costruttivi. Non siate fuori dal mondo, affrontatelo con coraggio.