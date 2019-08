L'Oroscopo settimanale viene influenzato dal passaggio lunare rispettivamente in Bilancia, Scorpione e Sagittario. I sentimenti e l'amore prendono il volo e vengono approfonditi in maniera sensibile e molto intrigante. Coloro che non sono ancora in ferie potranno applicare le previsioni astrologiche segno per segno anche in campo lavorativo, facendo girare la fortuna a loro favore.

L'oroscopo settimanale

Ariete: la settimana inizierà con una Luna in opposizione che potrebbe creare qualche attrito nel matrimonio e portare addirittura separazioni.

Queste problematiche potranno essere risolte nel weekend, puntando su un dialogo benefico con il partner. Attenzione ad alcune noie in campo professionale.

Toro: la settimana si aprirà alla grande con una Luna favorevole che incrocerà le sue energie benevole con Urano, aprendo la vostra mente a 360° nei confronti delle novità. Attenzione a non ritirarvi in un mondo immaginario, soprattutto nel weekend, dove riterrete opportuno pronunciare alcune bugie che non gioveranno all'amore.

Gemelli: una Luna sensibile già da lunedì renderà i sentimenti più fantasiosi e una nuova carica intellettuale sarà utile sia in amore che in ambito lavorativo. Attenzione a un fine settimana con una Luna nervosa in opposizione.

Cancro: a inizio agosto avvertirete una certa malinconia per via di un incrocio planetario di Mercurio e Luna. Questo umore altalenante potrebbe essere negativo anche per le novità lavorative che arriveranno in modo imprevedibile.

Buona la giornata di venerdì, dove uno spirito di iniziativa farà approfondire i lati intellettuali dell'amore.

Leone: puntate tutto su un weekend da favola con Venere e Sole che in sinergia, incroceranno la loro magia con Luna. Sarete più romantici del solito e potrete beneficiare di splendidi momenti a due. In ambito lavorativo, Giove garantirà fortuna per tutto inizio agosto.

Vergine: approfittate di questi momenti di relax e tranquillità, i transiti planetari sigilleranno un certa serenità benefica per ricaricare le energie. Preparatevi e attendete che le stelle facciano scintille nel vostro cielo, nella seconda metà del mese l'amore prenderà il volo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna nel segno già a inizio settimana renderà gli affetti molto sensibili e spingerà il matrimonio a toccare sensazioni mai provate prima. Venere sarà molto vicina e renderà il tutto molto romantico. Saturno vi chiederà maggiore concentrazione sul lavoro.

Scorpione: sotto un'apparente tranquillità si celeranno un vulcano di emozioni pronte a esplodere in maniera repentina, soprattutto a metà settimana quando la Luna entrerà nel segno.

Fascino e profondità d'animo non vi mancheranno di certo, quindi i single potranno osare in amore.

Sagittario: il magnetismo non vi mancherà di certo e alcuni viaggi saranno proficui per un arricchimento interiore e per ampliare la cerchia di conoscenze. Buono il lavoro per chi è ancora in città, poiché procurerà guadagni.

Capricorno: Saturno e Luna in quadratura apriranno questo periodo di agosto con una certa serietà e malinconia quando invece dovreste divertirvi e usufruire delle ferie in maniera più positiva.

Quindi scrollatevi di dosso queste nostalgie e apritevi all'amore, approfondendo quello che già avete o aprendovi a nuove intriganti novità.

Acquario: un istinto amichevole verrà garantito dall'astro lunare in posizione favorevole a inizio settimana e potrete risolvere alcune situazioni in maniera più conciliatrice. Attenzione solo alle giornate di mercoledì e giovedì che vedranno aspetti planetari troppo intricati.

Pesci: Mercurio in posizione favorevole vi renderà molto amabili, quindi accantonate una certa agitazione che vi è consona e apritevi ai nuovi incontri se siete single, tutto andrà per il meglio. In questo fine settimana ritagliatevi uno spazio tutto vostro per ritrovare maggiore relax.