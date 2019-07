Nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 agosto alcuni segni zodiacali approfitteranno del periodo di ferie per cercare di riposarsi un po’, come nel caso dei nativi di Cancro e Leone, mentre altri decideranno di fare degli acquisti estivi come l'Acquario. Problemi di coppia per i nativi sotto il segno del Toro, al contrario l'intesa di coppia sarà particolarmente alta per Gemelli e Vergine.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana del 3 e 4 agosto 2019.

Previsioni oroscopo weekend 3-4 agosto 2019 segno per segno

Ariete: la tensione di coppia delle giornate precedenti sparirà quasi del tutto e potrete godervi un fine settimana tutto sommato tranquillo e ricco di passione in compagnia del partner.

Voto - 7,5

Toro: ci saranno dei problemi all'interno della vostra relazione di coppia durante il fine settimana. Qualche litigio di troppo, aggiunto ad un po’ di nervosismo, potrebbe portarvi a distanziarvi dal partner. Voto - 6

Gemelli: sarete particolarmente attraenti agli occhi del partner, al punto che l'affiatamento di coppia salirà sempre di più. Deciderete di staccare un po' la spina dal lavoro per rimanere con la persona amata.

Voto - 8

Cancro: dopo un'intera settimana a lavorare senza sosta, deciderete di rilassarvi, magari partendo per una piccola vacanza fuori città, da soli oppure in compagnia di chi amate di più. Voto - 8

Leone: durante la prima parte del vostro weekend, dovrete ancora lavorare un po’, ciò nonostante con un po’ di pazienza, riuscirete anche voi ad ottenere un periodo riposo dove potrete finalmente rilassarvi.

Voto - 7,5

Vergine: siete più fiduciosi con il partner e durante il weekend, riuscirete a far risalire l'affiatamento di coppia con delle serate da dedicare interamente alla passione. Voto - 7,5

Bilancia: sarà un fine settimana ricco di guadagni per i nativi del segno. Ciò nonostante per riuscire nell'impresa, dovrete faticare più del solito. Voto - 7

Scorpione: deciderete di lavorare meno del solito durante il fine settimana in quanto avete un disperato bisogno di stare in compagnia del vostro partner.

Voto - 7

Sagittario: farete delle nuove conoscenze in spiaggia che potrebbero farvi addirittura sognare ad occhi aperti. Ciò nonostante non basterà solo sognare, ma dovrete anche impegnarvi. Voto - 7,5

Capricorno: cercherete di essere gentili ma soprattutto disponibili nei confronti dei vostri colleghi. Tuttavia questa bontà potrebbe crearvi dei problemi sul posto di lavoro. Voto - 6,5

Acquario: deciderete di fare numerosi acquisti durante il weekend, in quanto siete riusciti a risollevare le vostre finanze grazie ai recenti sforzi sul posto di lavoro.

Voto - 7,5

Pesci: tornerete a dedicarvi alle vostre faccende sentimentali durante il fine settimana per riuscire a risolvere alcuni problemi di coppia con il partner. Voto - 7