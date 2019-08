L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato approfondisce il transito planetario di una Luna in Vergine che conferisce maggiore intuizione, precisione ma anche scetticismo e controllo delle emozioni. Non solo Vergine, ma anche Cancro, Capricorno, Toro e Scorpione saranno lambiti da questi influssi razionali e riservati, forse un po' troppo pignoli nei confronti dei sentimenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Vergine nell'oroscopo dell'amore

Ariete: alcuni conflitti osteggiano la felicità. Non è il momento giusto per prendere delle decisioni importanti, poiché la visuale è offuscata da una quadratura di Mercurio e Saturno che crea idee fisse.

Toro: molto riflessivi e precisi, cercherete dei cambiamenti che non procurano scosse in coppia, ma che cambiano le cose in modo graduale. Avete bisogno di provare emozioni nuove e anche gli atteggiamenti mutano, spetta al partner adattarsi a questa evoluzione trasgressiva.

Gemelli: molto fragili con la Luna in quadratura, tenderete al servilismo nei confronti del partner e potreste perdere parte di quella leggerezza che vi è consona. L'astro lunare in posizione di quadratura controlla in maniera eccessiva reazioni ed emozioni, ma attenzione a non perdere parte della vostra vitalità che è il punto di forza dei Gemelli.

Cancro: la prudenza e il controllo regalato dall'astro d'argento in Cancro deve essere in qualche modo abbattuto per raggiungere una maggiore sintonia in coppia.

Solo il partner potrà smuovere questa paura di amare e Mercurio saprà aprirvi a un dialogo riparatore.

Leone: la vicinanza dell'astro d'argento si fa sentire e acuisce ancor più i vostri sentimenti, già molto sensibili con Venere in domicilio. Attenzione a non mettere sempre voi al primo posto, lasciando campo libero all'approfondimento reciproco delle emozioni.

Vergine: timidi e irrequieti, cercherete di tenere a bada le emozioni.

La Luna ospite nel segno rende gli affetti più concreti, anche se sprigiona una certa diffidenza nei confronti del partner, quasi utilizzando la logica per tenere a freno le proprie insicurezze.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere è in ottima posizione e assicura amore, profondità di sentimenti e affettuosità. Attenzione però a coltivare anche un dialogo che nel rapporto amoroso è doveroso per risolvere piccoli contrattempi o decidere il da farsi per un futuro migliore.

Scorpione: molto efficienti per via dell'influsso lunare proveniente dalla Vergine, riuscirete a tenere tutto sotto controllo evitando di incorrere in spiacevoli sorprese. Le vostre emozioni sono infatti razionalizzate al punto tale da tenere lontano i dubbi e le incertezze, ma Saturno spinge ad aprirvi in modo più imprevedibile a un cambiamento costruttivo.

Sagittario: una stravaganza conferita da Giove, Luna e Nettuno, potrebbe essere pericolosa per l'amore di coppia e provocare noncuranza nei confronti della persona amata.

Attenzione a non lasciarvi prendere da spese eccessive in casa che potrebbero provocare litigi nella relazione.

Capricorno: Saturno incrocia le sue energie con Luna ed equilibra in modo sapiente passato e presente. Cercherete di evitare un coinvolgimento troppo emotivo e lo farete tenendo conto delle esperienze passate. Ma gli schemi amorosi hanno bisogno di essere regolati con una maggiore apertura al presente e dovrete essere più consci di quello che fate in coppia.

Acquario: se la Luna dalla Vergine potenzia il desiderio di essere amati, Mercurio dal Cancro sottolinea il vostro bisogno di maggiore comprensione da parte del partner. La comunicazione reciproca è difficile da instaurare soprattutto quando interagiscono forze planetarie avverse che chiudono a un silenzio pericoloso per i sentimenti.

Pesci: la Luna in opposizione si fa sentire e provoca delle insicurezze che pesano nella relazione a due. La vostra inibizione nei confronti dei sentimenti potrebbe essere sprigionata da alcune vostre insicurezze che se vinte con coraggio, potranno farvi aprire a un modo di amare più appassionato.