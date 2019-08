L'Oroscopo di domani giovedì 15 agosto 2019 è pronto a scrutare le stelle in merito a come potrebbe presentarsi la giornata di Ferragosto. In rilievo quest'oggi la classifica stelline giornaliera interessante i simboli zodiacali rientranti nella prima sestina, ovviamente incorniciate dalle immancabili previsioni. Interessati in prima persona dai rilievi astrali su amore e lavoro i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine che andremo ad analizzare a breve.

Allora, vogliosi di sapere quali saranno i segni avvantaggiati in campo sentimentale e lavorativo in questa parte della settimana? Bene, come da titolo è facile intuire qual è il fortunato a poter contare sul favorevole appoggio delle stelle: il geniale Toro ovviamente, in questo caso classificato a cinque stelle alla pari dal segno della Vergine. Nel frattempo, le previsioni zodiacali del 15 agosto invitano alla calma i nativi dell'Ariete (sottotono) e del Cancro (ko). Prima di svelare tutti i dettagli, diamo pure meritato spazio alla scaletta (parziale) con le stelle del giorno di Ferragosto.

Classifica stelline 15 agosto

Gli astri hanno già confermato la loro posizione in merito ai sei simboli astrali compresi nella prima metà dello zodiaco: curiosi di conoscere l'esito in relazione al vostro segno? Bene, a tal senso è disponibile e pronta da spulciare la nuova classifica stelline interessante il giorno 15 di agosto, periodo dedicato alla festività del Ferragosto. In anteprima abbiamo già parlato dei simboli astrali migliori e peggiori del periodo quindi adesso non rimane che togliere definitivamente il velo dal responso delle stelle e scoprire qual è la posizione assegnata ai singoli segni.

Allora, a seguire il resoconto giornaliero segno per segno a partire dal migliore fino ad arrivare all'ultima ruota del carro:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Ariete;

★★: Cancro.

Oroscopo giovedì 15 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo un Ferragosto all'insegna del problematico 'sottotono' con la parte centrale della settimana pronta a dare problemi in alcuni campi. Suvvia un po' di entusiasmo, non sempre si può avere ciò che piace: la vita non va a comando purtroppo!

Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore, il clima nei rapporti con il partner non sarà eccelso così come nelle relazioni interpersonali. Mettete in campo quel poco d'ironia con un pizzico di humour che non guasta, anziché irritarvi di fronte ad ogni piccola provocazione. Nel corso della giornata potrebbero arrivare novità (buone o cattive?) circa quella situazione che avete a cuore.

Single, non aspettatevi grandi successi o altrettante grosse delusioni. Durante questa giornata non incontrerete l'amore che da tempo sognate ma solo il conforto degli amici. Basterà questo a farvi trascorrere un buon Ferragosto? Diciamo di sì: la loro compagnia è sempre un'ottima medicina. Nel lavoro, invece, una notizia buona ed una cattiva: la buona è che le cose stanno per cambiare; la cattiva, è che non sappiamo quando...

Toro - Si preannuncia una giornata davvero ottima per fare o eventualmente disfare. Questo vostro giorno da dedicare al Ferragosto non sarà difficile da affrontare nemmeno per coloro con questioni pesanti 'sul groppone'. Calma, diciamo che in maggioranza sarete dinamici e intraprendenti e vorrete senz'altro ottenere i risultati che riterrete siano alla vostra portata: sarà effettivamente così? Non lo sappiamo, è certo comunque che avrete in appoggio la giornata ideale per tentare. In amore, le emozioni iniziano a farsi largo nella vostra vita anche se il vero e proprio miglioramento si vedrà tra qualche giorno. Anche se il vento della buona sorte tira dalla vostra parte, evitate comunque di andare contro corrente, ok? Fidarsi è bene, non farlo è sicuramente meglio! Single, questo Ferragosto sarà possibile l'incontro con una persona alquanto 'sfiziosa': potrebbe essere molto sensibile al vostro fascino... Dunque, giocate bene le vostre carte e chissà, potreste ritrovarvi con un compagno/a dall'oggi al domani. Nel lavoro, tutto procede tranquillo grazie agli sforzi dei giorni passati. Non cullatevi troppo, continuate ad impegnarvi con costanza.

Gemelli - Si presume possa essere una giornata buona, al limite della normalissima sufficienza. Indubbiamente valutata dall'Astrologia come di routine, la parte iniziale del Ferragosto non mancherà di regalare piccole soddisfazioni, logicamente da saper individuare e poi cogliere. Probabilmente a più di qualcuno di voi Gemelli il campo visivo si allargherà così da avere la possibilità di fare più cose in contemporanea. In amore, la disponibilità all’ascolto renderà la relazione di coppia più interessante per entrambi: se il rapporto è in fase di stallo, cercate di dare un’immagine di voi quanto più sincera possibile. La lucidità mentale unita ad una notevole prontezza di riflessi, questo giovedì saranno i vostri punti di forza su cui puntare. Single, evitate di rimandare ulteriormente una decisione importante. Se tergiverserete ancora, senz'altro potreste seriamente rischiare di peggiorare una situazione che avete molto a cuore e che è già allo stremo: meditateci su, ok? Nel lavoro, invece, finalmente vi deciderete (forse) a mollare un po’ la corda e non pretendere di avere sempre ragione. Vi godrete momenti di pace e tranquillità solo tenendo sotto controllo nervi e carattere.

Le predizioni di Ferragosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Questa metà di settimana per voi del Cancro si prevede quasi certamente al di sotto ogni aspettativa. Infatti, il periodo è stato classificato con il 'ko', quindi da evitare distrazioni o colpi di testa gratuiti. In questo caso l'Astrologia di Ferragosto consiglia di restare calmi, tranquilli ed attendere che questo periodo un po' contrastato passi in fretta e senza danni. Le previsioni di giovedì, intanto, per quanto riguarda l'amore rivelano che, nonostante i vostri sforzi, faticherete a dialogare con la persona cara. In certi momenti vi sembrerà di parlare due lingue diverse e questo vi urterà parecchio. Portate pazienza, presto tutto passerà. Single, non aspettatevi un aiuto concreto dalle stelle in questo periodo, soprattutto perché saranno particolarmente avverse e non aiuteranno nella ricerca dell'anima gemella. Sappiamo che state attraversando un momento di indecisione, per questo vi diciamo di stare sereni: chi la dura, la vince! Nel lavoro, invece, alcune inadempienze che vi verranno eventualmente rimproverate potrebbero essere il frutto di errori di valutazione. Non sentitevi in colpa ma reagite cercando di mettere in chiaro il motivo dell'errore.

Leone - Una giornata quasi buona, abbastanza per promuovere la vostra immagine oppure per averla vinta su un rivale. Ovviamente, per una eventuale azione di forza, sarà richiesto molto coraggio e tanta faccia tosta. Intanto, un incontro casuale potrebbe avere sviluppi davvero sorprendenti: lasciatevi andare. In amore dunque, periodo di routine: diciamo che vi sarà richiesto molto più impegno del solito, se non altro per mantenere gli attuali equilibri raggiunti in coppia. Datevi un target da centrare, armatevi di santa pazienza e dateci dentro: comunque provateci anche se le stelle saranno parzialmente al vostro fianco. Intanto ci preme dare a qualcuno di voi ancora in status single un piccolo consiglio spassionato: durante i primi approcci amorosi evitate di 'apparire' per ciò che non siete ma cercate di essere sempre e solo voi stessi, ok. In generale diciamo che la giornata si prospetta piacevole ed abbastanza rilassata ma, oltre questo, difficile sperare in qualcosa di più. Nel lavoro, visto il periodo abbastanza indeciso, se avete avviato un progetto o messo in campo qualcosa a cui tenete abbastanza, cercate di sostenerlo nei limiti del possibile.

Vergine - Partirà benissimo questo giovedì di Ferragosto, senza negatività a cui dover porre rimedio. Secondo quanto ricavato dalla Carta Astrale, il periodo sarà all'insegna della piena positività con ottime opportunità da sfruttare sia in campo sentimentale che nella parte lavorativa. Nel frangente l'input dalle stelle è chiaro: non isolatevi troppo dalla realtà. L'oroscopo di domani 15 agosto consiglia invece in amore massima positività in tutto. Tra voi e la persona amata sappiamo che non ci sono segreti né ombre. L’armonia, infatti, in moltissimi casi è perfetta grazie alla grande intesa emotiva, intellettuale e sessuale instauratasi in questi ultimi tempi. Se il partner dovesse avere bisogno del vostro aiuto, sapete bene (come sempre!) come fare per tranquillizzarlo/a. Single, inutile aspettare ancora, quindi approfittate del buonumore di oggi e datevi una mossa: le stelle consigliano di lasciarsi andare a ciò che suggerisce il cuore. Timidi? Tranquilli, cercate di farvi notare da colui/lei che vi fa battere il cuore, senza timore. Nel lavoro, concentrate la vostra energia sulle questioni più importanti evitando di sprecare tempo e fatica in cose che non portano a nulla. Provate, lasciatevi però alle spalle imprese pressoché irrealizzabili.

