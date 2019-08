Siamo giunti alla metà del mese di agosto con l'estate che si sta rivelando controversa per alcuni segni dell'Oroscopo mentre ad altri sta donando spensieratezza e tranquillità. In particolare giorno 15 Agosto è sempre pieno di aspettative e buoni propositi, ma sono i giorni successivi quelli più attesi e pieni di energia. Scopriamo, dunque, cosa riserveranno gli astri per questo weekend estivo. A seguire, le previsioni nel dettaglio.

Oroscopo del weekend: da Ariete a Vergine

Ariete: fine settimana tranquillo per il segno, il relax la farà da padrone.

Sarà possibile dedicare delle giornate al partner per riscoprire l'intimità di coppia.

Toro: grandi possibilità lavorative per il Toro, soprattutto durante gli ultimi giorni della settimana. Attenzione a non trascurare l'ambito sentimentale.

Gemelli: l'oroscopo preannuncia giornate interessanti per il segno, piene di vitalità ed energia. Con poco sforzo si riuscirà ad ottenere traguardi molto soddisfacenti.

Cancro: settimana avversa per i nati sotto questo segno poiché alcuni cambiamenti improvvisi destabilizzeranno un equilibrio che era stato creato con molta fatica, rapida ripresa nel weekend.

Leone: fine settimana pieno di fortuna per i Leone. Arriveranno delle soddisfazioni lavorative molto attese e anche la sfera amorosa ritroverà un equilibrio da tempo ricercato. Una carica di emozioni indescrivibili.

Vergine: periodo sottotono per il segno della Vergine, il lavoro non sembra andare per il verso giusto e in amore la situazione sembra sfuggire di mano. Un confronto potrebbe sistemare le cose.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: dopo un ferragosto sprint non resta che godere degli ultimi giorni feriali. La cosa migliore è passarli in compagnia della propria famiglia e del proprio partner. Niente spese azzardate.

Scorpione: l'oroscopo prevede un weekend solitario e introverso per gli appartenenti a questo segno. 'Isolarsi' potrebbe essere un ottimo modo per ritrovare il proprio equilibrio interiore.

Sagittario: l'energia del segno sarà un valore aggiunto a questo fine settimana. Chi sarà al fianco ad una persona nata sotto il segno Sagittario non potrà far altro che restare coinvolto dalla vitalità che trasmette.

Capricorno: nonostante il sottotono dell'inizio settimana le energie torneranno ad avvolgere questo segno. Già dalla giornata di sabato si vedrà un netto miglioramento dell'umorismo.

Acquario: probabili discussioni in arrivo. Il periodo non sembra essere ottimale ed il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento. Basterà evitare situazioni spiacevoli per non rovinare ulteriormente il weekend.

Pesci: bisognerà trovare la forza per riuscire a mettersi in gioco.

Essere introversi, spesso non aiuta e porta le persone a non accorgersi della presenza altrui. Costruire la propria armatura e tirare fuori la grinta aiuterà a non cadere nell'ombra.