L'Oroscopo del giorno 15 agosto 2019 è pronto a mettere in chiaro le previsioni di Ferragosto, il periodo più caldo dell'anno. Ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti di giovedì in amore e nel lavoro? Diciamo subito che la situazione attuale in ambito astrologico è poco diversa da quella del giorno precedente: la Luna è sempre nel settore dell'Acquario con Venere, Sole, Marte e Mercurio stabili nel comparto del Leone.

Bene, iniziamo pure a mettere in evidenza i segni migliori e peggiori del periodo, andando a fare la cernita nella sestina rappresentante la seconda tranche zodiacale. Cogliamo l'occasione per ricordare, soprattutto a coloro poco ferrati in Astrologia, che fanno parte della sestina in oggetto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Riprendendo il discorso sui simboli più e meno fortunati, quest'oggi a gongolare saranno gli amici della Bilancia, favoriti da uno splendido Nettuno speculare positivo all'80% e nel contempo in doppio sestile a Saturno e Plutone.

Certamente superiore alla media la situazione astrale relativa a Sagittario e Capricorno, entrambi super-favoriti da cinque ottime stelline a corredo del segno. Per quanto concerne la parte negativa del periodo, le predizioni di giovedì 15 agosto hanno pochi dubbi: a dover sottostare a turbolenze astrali abbastanza pesanti saranno coloro nativi dello Scorpione. Quest'ultimi avranno contro la speculare negatività di Urano, in questo contesto posizionato in quadratura a Mercurio. Andiamo a dettagliare in profondità la situazione generale in vista dell'imminente Ferragosto.

Classifica stelline 15 agosto 2019

La giornata di giovedì 15 agosto sta per arrivare: curiosi di scoprire come saranno le stelle riguardanti il vostro simbolo zodiacale di nascita? A dare soddisfazione in merito, togliendo dubbi e, perché no, anche eventuali preoccupazioni, è pronta la nostra classifica stelline di Ferragosto 2019 interessante appunto la giornata del 15 di agosto. Quest'oggi a gongolare nella scaletta in analisi in questa sede, come anticipato in apertura, sarà il segno della Bilancia, sostenuto seppur di riflesso, ma a piene mani, da benevole fluttuazioni astrologiche di provenienza nettuniana.

A reggere il passo del generoso segno di Aria appena citato, altri quattro specialissimi segni che andremo immediatamente a svelare nel prosieguo:

Oroscopo giovedì 15 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia "top del giorno" - La giornata di Ferragosto 2019, come anticipato in anteprima a inizio articolo, sarà tutta all'insegna della splendida specularità positiva di Nettuno in Pesci.

L'astrologia, perciò, non ha alcun dubbio nel pronosticare un periodo altamente prospero in campo affettivo, con ottime chance anche nelle amicizie in generale. A dominare nel predetto periodo feriale sarà quasi certamente un clima di romantica passionalità, con la libera espressione dei sentimenti più intimi a far da padrone in ogni slancio a sfondo amoroso. In coppia, l'arrivo di questo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena sentimentale, vi organizzerete quindi per rendere unica e indimenticabile questa giornata e di conseguenza la relativa serata.

Aprite il vostro cuore alla persona amata, senza alcun timore, perché le stelle saranno tutte dalla vostra parte! Single, con grande fantasia saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita quotidiana. Di certo vi divertirete a rivoluzionare certe regole: le previsioni del giorno spronano affinché viviate il momento con serenità e pienezza di intenti. Nel lavoro (per quei pochi che, purtroppo per loro, ancora sono ligi al dovere), diciamo che saranno ben disposti e pronti a finire tutto ciò che avevano in precedenza iniziato: piano, senza fretta, ok? L'Astrologia annuncia nuove opportunità davvero imperdibili, ma non subito: pazienza ancora per un po'. Intanto, fatevi consigliare da una persona esperta se doveste trovarvi in difficoltà.

Scorpione - Partirà non troppo bene questa parte della settimana, con un giovedì di Ferragosto messo "agli atti" come in prevalenza sottotono. In merito al periodo, ovviamente parlando in generale, qualunque sia la vostra personale situazione riguardo le attività quotidiane, i pianeti saranno abbastanza spigolosi e quasi certamente già pronti per mettervi in difficoltà alla prima occasione. Consiglio: prima di prendere decisioni o fare qualsiasi cosa, fermatevi un attimino, ragionateci su. In amore, molti di voi Scorpione potrebbero chiedere (forse) un po' troppo al partner. Anche se i tempi recenti sono stati idilliaci, sarà necessario aspettare un po' prima di vedere i vostri sogni giungere a buon fine: abbiate un po' più di pazienza e tutto arriverà, anche se con calma. Single, pensieri strani vi frulleranno per la testa creando tante inquietudini. In più, emozioni bizzarre vi coglieranno di sorpresa proprio il giorno dedicato a Ferragosto: non riuscirete a disimpegnarvi da una situazione poco piacevole e questo renderà il vostro umore non proprio al top. Solo scambiando quattro chiacchiere con le persone di cui più vi fidate potrete sperare di ribaltare tale situazione: noi ne siamo convinti, e voi? Intanto, osservando il cielo stellato ritroverete il sorriso e apprezzerete quello che avete e che oggi vi circonda: scusate se è poco! Nel lavoro, la strada per il successo sarà lunga e difficile, ma con il giusto impegno riuscirete ad attirarvi il favore di chi sapete. Non date troppo peso alle difficoltà, saranno soltanto temporanee.

Sagittario - Giornata più che ottima, valutata dall'Astrologia del momento come portatrice di felicità e tantissima voglia di vivere. In tanti, sicuramente, avrete la possibilità di imprimere la direzione voluta al prossimo Ferragosto, più congeniale specialmente in merito alla vita affettiva. In molti casi, quindi, via libera al dialogo e alla buona comunicazione: ci sarà infatti un tripudio di espressioni belle e gioiose che non faranno altro che portare sollievo e tanto bene al cuore. Le stelle del periodo invitano a vedere tutto più roseo: trascorrerete questa giornata di festa serenamente e in massimo relax, ovviamente con le persone a voi più care. Parlando di sentimenti infatti, questa potrebbe essere la vostra giornata ideale, in grado di mettervi di fronte a risvolti davvero interessanti soprattutto in coppia. Riuscirete a far sorridere di gioia la persona amata? Single, a molti di voi le stelle saranno magnanime e di certo regaleranno una splendida giornata piena di opportunità ed emozioni. In serata, quando il cielo inizierà ad illuminarsi, potrete osare nel mettere in pratica sogni e fantasie: qualche desiderio importante chissà che non si avveri? Lo mettiamo per iscritto: più di qualcuno di voi Sagittario questa sera d'agosto incontrerà finalmente il grande amore della vita, da sempre desiderato. Nel lavoro, se anche oggi avete tanti impegni non preoccupatevi, supererete ogni incertezza. Se vi organizzerete alla perfezione centrerete quasi tutti gli obiettivi.

Astrologia Ferragosto 2019: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Prevista tanta positività in arrivo per questo Ferragosto, pronta da usare per dare subito ottime chance al vostro giovedì. Diciamo che in massima parte sarete solerti, attivi e dinamici: non avvertirete quasi mai quel senso di stanchezza che tanto vi penalizza in certi giorni. Parlando in generale, sono ormai passati quei momenti stressanti che sapete, pertanto qualche buona occasione potrebbe far capolino all'orizzonte. Evitate ogni atteggiamento superficiale e non distraetevi per non lasciarvi sfuggire una bella opportunità. Le predizioni di giovedì pertanto, soprattutto a coloro di prima decade, indicano un giovedì fantastico in campo affettivo. In amore, infatti, sarà questa una giornata scoppiettante per voi Capricorno, in quanto riceverete più di una buona notizia, il che porterà il vostro umore alle stelle. Potrete così trascorrere un meraviglioso 15 agosto spensierati: passeggiare in riva al mare al chiaro di Luna, mano nella mano, sarà una cosa impagabile. Single, la vostra giornata sarà scandita da moltissimi impegni, alcuni tra questi vi faranno girare davvero come una trottola fino all'ora di cena. Tranquilli, alla sera potrete finalmente distendere la mente e organizzare qualcosa con gli amici di sempre. Nel lavoro, la giornata si rivelerà importante sul piano finanziario. Oggi potrebbero esserci degli ottimi guadagni: fanno comodo?

Acquario - In arrivo un Ferragosto valutato nella media positività per voi Acquario. Diciamo che a prevalere sarà la scontata routine, con la quotidianità pronta a fare il "rewind" ai giorni appena trascorsi. In alcuni casi la Luna (ancora nel segno, ma agli sgoccioli) migliorerà la situazione generale perché contribuirà ad aumentare il senso di benessere e il decisionismo che da sempre vi contraddistingue: lasciatevi trasportare dalle sensazioni. In campo sentimentale, la situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera molto positiva e con una rinnovata fiducia nella vita di coppia. Sentirete il bisogno improvviso di comunicare la vostra felicità al partner e di condividere momenti indimenticabili con lui/lei. Single, l’amore vi riserverà cose belle, l'Astrologia in parte favorirà il dialogo con chi vi ha rubato il cuore regalando sicuramente un inizio di complicità. Se in cerca dell'amore della vita, farete qualche buona conquista: aprite il cuore senza inibizioni e tuffatevi senza riserve: "Ogni lasciata è persa per sempre!". Nel lavoro, invece, dovete semplicemente cercare la vostra dimensione migliore, nella quale vi sentirete sereni e liberi di crescere. Anche se verranno fuori dei piccoli problemi, dovrete prenderli con estrema serenità e calma, poiché potrete risolverli senza dover ricorrere a chissà quali stratagemmi.

Pesci - Si prevede per voi dei Pesci un giorno poco performante, anche se non del tutto avaro di discrete occasioni sia in campo sentimentale come anche sul lato lavorativo. Accettate con entusiasmo eventuali novità offerte dalla giornata: sappiate che niente potrebbe scalfire il vostro ottimismo, pertanto continuate a sentirvi coinvolti appieno nelle attività che più vi piacciono, senza pensare negativo, ok? Intanto, secondo quanto realizzato dall'oroscopo del giorno 15 agosto, riguardo l'amore, questo Ferragosto, specialmente alla sera, avrete sicuramente a vostra disposizione un magnetismo particolarmente incisivo. Diciamo che avrete senz'altro un grande successo con la vostra metà: approfittatene per organizzare qualcosa di speciale, da vivere però tassativamente insieme. Se single invece, Nettuno, all'occasione in sestile a Saturno e Plutone, vi renderà particolarmente curiosi e comunicativi. Se siete in vacanza potreste sicuramente aver modo di conoscere tante persone nuove, magari incontrare qualcuno di speciale con cui iniziare un rapporto d'amore. Nel lavoro, per concludere, potreste essere allettati da una nuova proposta sempre in ambito della vostra attività. Nell'aria vi sono già avvisaglie di crescita e sviluppo.