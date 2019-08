Nell'Oroscopo dell'amore di coppia, quello di martedì che annuncia l'entrata della Luna in Capricorno, i sentimenti diventano più rigorosi e alcune limitazioni interiori sprigionano dei blocchi emotivi che non giovano di certo all'amore. Dietro questa emotività contenuta si cela una paura di vivere i sentimenti in maniera libera e un'insicurezza nei confronti del proprio modo di amare, soprattutto per Capricorno, Scorpione, Pesci, Toro e Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Capricorno nell'oroscopo dell'amore

Ariete: bisognosi di affetto come siete, pretenderete effusioni dal partner, divenendo anche molto possessivi e protettivi. Questo comportamento geloso potrebbe risultare soffocante, poiché ogni relazione ha bisogno dei propri spazi.

Toro: una forte ambizione e il desiderio di maggiore indipendenza in coppia rendono gli affetti più freddi e razionali. Un eccessivo rigore nel rapporto a due però non lascia fluire le emozioni come dovrebbero, ma da un lato questo rigore potrebbe elargire maggiore fedeltà in coppia.

Gemelli: una certa sensazione che la storia amorosa non dia ciò che vorreste, viene innescata da una posizione di sfida di Saturno e Luna che insinuano un dubbio, come un tarlo che tende a farvi isolare, forse per paura di approfondire maggiormente i sentimenti.

Cancro: Mercurio è passato nel segno adiacente ma il savoir-faire in coppia non mancherà di certo e potrete sfruttare un fascino intellettivo che l'astro mercuriano ha elargito, colpendo nel segno il proprio partner.

In questo modo supererete alcune paure sprigionate da una Luna in opposizione.

Leone: dietro la vostra sicurezza e la vitalità, si nasconde una sensibilità speciale che è acuita da una Luna indagatrice. Le sensazioni prendono il volo in coppia ma l'astro d'argento esorta a chiedervi cosa davvero desiderate dall'amore.

Vergine: l'amore di coppia viene investito da un certo rigore che contiene le emozioni e le filtra, facendole attraversare in una razionalità che non giova ai sentimenti. Ne scaturirà un blocco emotivo, forse dovuto a un'insicurezza interiore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni aspetti planetari in quadratura sprigionano delle apprensioni in coppia e una chiusura nei confronti dei sentimenti non giova alla relazione a due. Cercate di scacciare questa malinconia che potrebbe creare disagio.

Scorpione: adesso che finalmente le vacanze sono iniziate, potrete staccare la spina da un lavoro che vi ha tenuto molto impegnati.

E' giunto il momento di approfondire le emozioni con maggiore slancio e consapevolezza, mettendo al primo posto i bisogni emotivi.

Sagittario: l'ottimismo e il dinamismo non mancano di certo e sono tutti da investire per rendere le vacanze davvero splendide e indimenticabili. Tolleranti e intuitivi, farete in modo che il rapporto amoroso funzioni alla perfezione.

Capricorno: una Luna troppo rigorosa limita gli affetti e sarete molto razionali in coppia.

Forse questo distacco emotivo potrebbe essere provocato anche da un'eccessiva timidezza e una vulnerabilità interiore.

Acquario: ancora un po' e la Luna entrerà nel segno, mitigando una certa insofferenza interiore che rende nervoso il rapporto sentimentale. L'astro d'argento garantirà una nuova sensibilità, ma un desiderio di libertà latente in voi, a tratti salterà fuori sempre in maniera prepotente.

Pesci: molto leali nei confronti del partner, vivrete la storia amorosa con rettitudine e stima reciproca, dimostrando piena disponibilità nei confronti del partner. Attenzione a Mercurio che non è più in posizione favorevole e vi ammonisce, esortando a comunicare di più con la persona amata.