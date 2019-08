L'Oroscopo di domani venerdì 23 giugno 2019 è pronto a mettere in evidenza le nuove predizioni zodiacali dei primi sei segni. Sotto osservazione da parte dell'Astrologia del periodo le analisi sui comparti relativi all'amore e al lavoro per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Vogliosi di conoscere i segni migliori e peggiori del momento? Certo che sì, prima di andare ad approfondire il discorso però la giornata ci impone di svelare due transiti astrali certamente di spicco: l'arrivo della Luna in Gemelli e il passaggio del Sole dal comparto del Leone a quello della Vergine.

In questo particolare momento, quindi, è facile intuire chi avrà una giornata favorevole, siete d'accordo? Bene, allora senza pensarci due volte mettiamo subito in risalto il simbolo al 'Top del giorno', Gemelli. Altresì, visto l'ottimo cielo astrale a disposizione, gli astri del giorno risultano super-positivi per tutti coloro appartenenti ad Ariete e Vergine, entrambi valutati a cinque stelle. Nulla da rimproverare nemmeno agli amici del Toro, messi in preventivo con un venerdì a quattro stelle.

Invece ad avere poco o nulla da pretendere, dal periodo in analisi, Cancro e Leone: secondo le previsioni zodiacali del 23 agosto, al timido segno d'Acqua è stata pronosticata una giornata 'sottotono' mentre al regale simbolo di Fuoco è stato messo in conto un frangente da 'ko'.

Classifica stelline 23 agosto

Agli amanti dell'Astrologia, agli amici curiosi ma soprattutto a tutti voi che vivete di 'pane e oroscopo' consegniamo i risultati rilevati dalle effemeridi quotidiane.

Senza alcun dubbio trattasi di analisi approfondite inerenti la giornata di venerdì 23 agosto 2019. Il relativo resoconto è stato già messo in chiaro e pronto da consultare nella nostra classifica stelline. In questo contesto ingegnata sui simboli astrali rientranti nella prima sestina dello zodiaco. A regalare emozioni infinite in amore, nei sentimenti in generale nonché nei comparti legati alle attività quotidiane saranno in massima parte la Luna in Gemelli ed il Sole in Vergine. Pronti allora a dare un vostro giudizio in merito alla seguente scaletta?

Bene, a seguire il responso segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Vergine - Sole nel segno;

★★★★: Toro;

★★★: Cancro;

★★: Leone.

Oroscopo venerdì 23 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà in modo splendido questo vostro venerdì di fine settimana, soprattutto in campo sentimentale. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sarà proprio in alcune questioni sentimentali aperte che avrete le migliori soddisfazioni: vivrete momenti in intimità con il partner davvero soddisfacenti.

In alcuni casi il desiderio di scoprire sensazioni nuove indurrà qualcuno di voi Ariete a flirtare fuori dal ménage di coppia: pensateci prima di rovinare una bella relazione! Altri di voi potranno sperimentare nuove tecniche amorose, senz'altro in grado di far aumentare passione e feeling nel rapporto. Single, sfruttate le attuali amicizie per fare nuovi incontri, magari potrebbero essere 'speciali' e chissà forse sarete anche fortunati.

Chi è in cerca dell'anima gemella avrà l'occasione di scovarla ma non è detto che riesca a conquistarla: dipenderà in gran parte da voi. Nel lavoro, infine, il dialogo sarà fondamentale per motivare le vostre scelte. Con buone argomentazioni sarete vincenti e convincenti, a patto di essere anche preparati. Farete un'ottima figura con i superiori.

Toro - Una giornata di routine in generale, un po' a rilento nella parte riguardante le pubbliche relazioni. Dunque, in amore calma e pronti a pensare prima di agire: potrebbero verificarsi delle turbolenze che renderanno meno scontati, ma anche più problematici eventuali rapporti affettivi. Non è da escludere un persistente malcontento da e verso il partner, sappiatelo. In amore, poche novità: se avete una vita di coppia ben strutturata non lasciate che piccole incomprensioni creino tensioni inutili. Diciamo che un atteggiamento conciliante unito a tantissimo spirito di adattamento vi garantiranno relazioni serene. Single, forse riuscirete a trovare gli argomenti giusti per convincere qualcuno di vostro interesse: in bocca al lupo! Per qualcuno, forse, è arrivato finalmente il momento di concentrarsi nella ricerca del cosiddetto principe azzurro. Oggi, e in parte domani, sarete protetti dalla Luna in Gemelli, iniziate quindi la ricerca della felicità. Nel lavoro qualche piccolo intoppo quotidiano vi lascerà quasi indifferenti: oggi e domani non avrete voglia di arrabbiarvi. Diciamo che lavorerete volentieri, vi verranno nuove idee e potrebbero perfino maturare interessanti coincidenze.

Gemelli 'top del giorno' - Partirà quasi con 'il botto' questo vostro venerdì di fine settimana. Se siete in coppia, stabilirete un ottimo feeling con il partner, un bel dialogo e una più ampia complicità. Gli astri vi renderanno passionali nei rapporti amorosi creando un’atmosfera davvero intrigante. In amore, senz'altro sarete vigorosi e vivaci con tanta adrenalina addosso ed altrettanta voglia di rendere felici chi vi ama. In qualche caso il vostro carisma vi farà fare ottime conquiste: approfittatene ora o mai più. Single, nel microcosmo dell’amore tutto gira velocemente e sono parecchi gli incontri e le conquiste che vi aspettano, soprattutto se siete soli già da tempo. Consiglio: spezzate la solita routine, ok? Magari andando a pranzo o cena fuori; forse farete un incontro interessante. Le previsioni del giorno, visto il momento, invitano ad approfittare di questa grossa opportunità. Nel lavoro non date nulla per scontato e non siate troppo precipitosi nelle decisioni da prendere. In particolare, mostratevi maggiormente flessibili ed aperti alle novità se non volete avere problemi.

Le previsioni del giorno 23 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il settore legato ai sentimenti invita alla calma: la vita di coppia potrebbe risentire di una fase critica, pertanto evitate di portare a galla vecchi problemi. Le previsioni di venerdì consigliano in amore di stare alla larga dalle discussioni: non mettetevi in mente di averla vinta a tutti i costi sul partner, potreste uscire malconci dallo scontro e, forse, il gioco non varrebbe la candela. Sforzatevi di mettere più attenzione al rapporto: a volte, trattate in maniera troppo superficiale talune situazioni, privilegiando di più i vostri interessi a scapito di quelli della persona che amate. Single, vi sentirete incompresi senza motivo, insomma neanche riuscirete a capire il perché... A fronte di ciò, l'Astrologia del momento vi chiede espressamente di rilassarvi evitando pensieri bui. La vita è sempre degna di essere vissuta anche quando le cose non vanno come vorremmo. Nel lavoro, infine, sarete un po' stressati e questo vi farà sembrare tutto più difficile. In realtà, basterebbe programmare meglio l'attività lavorativa: provateci, vedrete che tutto andrà meglio del solito.

Leone - Questo frangente interessante la parte finale della settimana, per molti di voi Leone partirà un poco in salita. Diciamo che la giornata avrà i contorni poco chiari dei periodi 'sottotono'. Intanto aleggerà su di voi un’aria volubile e distratta. Forse, annoiati dalle solite abitudini amorose, avrete voglia di emozioni e sensazioni nuove... In amore pertanto, se avete una storia sentimentale già soddisfacente in corso, non abbiate misteri con il partner: le ombre, per innocue che siano, finiscono sempre per creare un senso di disagio. Single, con un po' di impegno la giornata potrebbe regalare qualche piccola opportunità per fare interessanti conoscenze: provateci. In certi casi non vi mancherà di certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo. Basterà un modesto impegno in più del solito per essere ripagati. Nel lavoro si profila una giornata frenetica, se non addirittura stressante. Gli impegni saranno tanti e, in più, qualche contrattempo potrebbe metterci lo zampino. Senz'altro potrebbe essere un periodo fatto di alti e bassi, ma non disperate continuate come sempre in serenità, passerà.

Vergine - Il periodo sotto esame quest'oggi si preannuncia compatto e del tutto a vostro favore. L'oroscopo di domani 23 agosto perciò consiglia in amore di inventarvi nuovi parametri per stare insieme anche se avete già una relazione appagante. Se non siete già troppo impegnati, coinvolgete il partner in una 'gitarella' fuori porta, sarà stupendo passare del tempo insieme alla persona che amate. Complice l'organizzazione, se proverete a far funzionare al meglio il rapporto con il partner riuscirete a fare anche cose piacevoli. Single, Venere e Marte in trigono astrale a Urano in Toro, vi prenderanno per mano facendovi volare oltre le porte del Paradiso grazie a una sensualità strepitosa ed un eros di ottima fattura. Altresì, la sfera affettiva sarà all’insegna dell’imprevedibilità più assoluta: per mantenere un certo equilibrio ci vorrebbe una nuova strategia. Allora, spazzate via dubbi e incertezze e puntate dritti al sodo. Nella professione riuscirete a conciliare i vari impegni solo se eseguirete le varie mansioni che dovrete affrontare grazie soprattutto alla carica positiva di questa fase, siete in gamba.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.