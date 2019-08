Le previsioni degli astri della settimana dal 26 agosto all'1 settembre prevedono un periodo di recupero per il Capricorno, mentre per lo Scorpione ci sarà qualche tensione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere a vostro favore vi permetterà di ritrovare la serenità perduta in questo periodo. Martedì e mercoledì saranno giornate top per i sentimenti.

Chi ha una relazione da lungo tempo potrà riscoprire la passionalità nella coppia. Nel weekend qualche piccolo contrattempo.

Toro: qualche dissapore in arrivo con il partner. In ambito professionale, invece, siete riusciti a ritrovare una certa stabilità economica e questo vi rende più sicuri di voi stessi. Venerdì e sabato le giornate più fortunate: potrete sbizzarrivi nel mettere in atto le vostre idee.

Gemelli: nella settimana dal 26 agosto all'1 settembre potrete riuscire a recuperare un rapporto che sembrava ormai essere arrivato al capolinea. Per chi è single invece, questo non sarà un periodo adatto per i nuovi incontri. Luna in opposizione vi porterà qualche contrattempo anche in ambito lavorativo.

Cancro: giorni abbastanza tranquilli per voi, non ci saranno cambiamenti, ma neanche grandi difficoltà da dover affrontare.

Godetevi quest'ultima fase di relax prima di rientrare ufficialmente alla vita lavorativa quotidiana. Non fatevi prendere dall'ansia e vivete alla giornata.

Leone: il vostro fascino vi renderà davvero irresistibili, ma dovrete stare attenti a non spezzare il cuore di chi vi sta al fianco da tempo. Non approfittate della bontà del partner: potrebbe stancarsi e chiedere un periodo di pausa. Il ritorno al lavoro potrà essere molto stressante.

Vergine: tutti i nuovi progetti che deciderete di portare avanti nella settimana da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre, potranno avere un grande successo. L'importante è mantenere la calma e avere pazienza. Fate le cose con calma per non rischiare di sbagliare.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: i problemi avuti con il partner nei mesi precedenti sembreranno ormai un lontano ricordo.

La vostra relazione sentimentale sembrerà pronta ad una nuova rinascita. Martedì e mercoledì saranno giornate piene di emozioni, ma tenetevi pronti ad affrontare qualche piccolo contrattempo.

Scorpione: Venere sfavorevole vi porterà ad essere molto polemici, soprattutto nella vita di coppia. Cercate di non alimentare litigi inappropriati, di cui poi potreste pentirvi. La situazione lavorativa sarà invece nettamente migliore: finalmente vi sentire realizzati e appagati.

Sagittario: Venere in aspetto positivo regalerà grande stabilità alla vita di coppia. Insieme al partner potrete programmare delle giornate interessanti e rilassanti. Nella settimana dal 26 agosto all'1 settembre potreste però avere qualche problema sotto l'aspetto professionale: alcuni progetti sembrano procedere con molta lentezza.

Capricorno: finalmente riuscirete a ritrovare un po' di serenità nella vita di coppia. Dovrete però portare molta pazienza ed essere voi i primi a fare alcuni passi avanti nei confronti del partner. Nel weekend riuscirete a sentirvi particolarmente energici e pieni di vitalità.

Acquario: in ambito sentimentale potrebbe esserci qualche storia d'amore che non va più bene come prima, cercate di risolvere i problemi se è possibile. Venere opposta e qualcuno potrebbe trovarsi nella situazione di dover terminare la propria relazione, diventata ormai insostenibile.

Pesci: Mercurio in opposizione renderà difficile portare avanti molti dei vostri progetti nella settimana da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre. Non soffermatevi troppo sul vostro passato: gli errori commessi in precedenza non devono influire sul modo in cui vi relazionate con gli altri.