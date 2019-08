L'Oroscopo settimanale approfondisce il passaggio della Luna per capire quale influssi favorevoli cambieranno in positivo la sfera affettiva e la fortuna di ciascun segno zodiacale. L'astro d'argento entrando in Capricorno, Acquario e Pesci, favorirà anche l'emotività dei simboli posizionati nelle vicinanze di questi segni. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Energia positiva nell'oroscopo settimanale

Ariete: la settimana si apre con una congiunzione Luna-Saturno che sprigionerà delle paure recondite, un'apprensione nei confronti della persona amata che farà assumere un atteggiamento sospettoso.

Attenzione a non sprigionare contrarietà proprio a causa di questa diffidenza. Il fine settimana sarà più romantico per i sentimenti.

Toro: alcuni avvenimenti potrebbero produrre emozioni nuove e non aspetterete altro, ribelli come siete alla solita routine. Urano e Luna in trigono faranno riconsiderare alcune situazioni lasciate in sospeso e Nettuno garantirà un modo di concretizzare i pensieri più fantasioso.

Gemelli: gli influssi lunari a metà settimana saranno benefici e potrete contare su alcune amicizie femminili che potranno favorire l'attuazione dei propri sogni. Marte, Sole e Venere sono in aspetto armonico e garantiscono amore. Mercurio in sestile invece garantirà splendide sorprese.

Cancro: Mercurio lascerà il vostro cielo in questa settimana ma di tempo ne avrete ancora per approfondire un modo di ragionare che diventerà sempre più profondo e utile per prendere le decisioni giuste.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nel weekend in particolare potrete contare su una Luna magica che spingerà i sentimenti alle stelle.

Leone: continua il transito favorevole di Venere, Sole e Marte a cui si aggiungerà anche Mercurio nel segno. Generosi e mai meschini, otterrete successo nella sfera interpersonale, grazie alla perseveranza e a una forza di volontà fuori dal comune che farà seguire vari interessi contemporaneamente.

Vergine: una Luna in trigono dal cielo astrologico del Capricorno aprirà la settimana in maniera più rigorosa, seppur emotiva. Attenzione a non lasciarvi prendere da sensi di colpa infondati. Poi verso il weekend l'astro d'argento in opposizione confonderà i pensieri amorosi.

Previsioni astrali di metà agosto

Bilancia: lunedì l'astro d'argento in quadratura sprigionerà un'energia troppo sensibile che potrebbe introdurre nella mente delle manie nocive all'amore.

In questo modo potreste diventare sospettosi e possessivi, quando invece dovreste lasciare campo libero a un Giove benefico che garantirà fortuna per tutta la settimana.

Scorpione: la settimana si aprirà in maniera riflessiva e un'introspezione delle sensazioni sarà benefica per riordinare le idee, ma non siate troppo critici verso voi stessi. A metà settimana alcuni transiti planetari potrebbero sprigionare un forte bisogno di affetto, non vi resterà che sfidare Venere e passare all'azione.

Sagittario: molto aperti alle nuove conoscenze, sarete simpatici e socievoli in questa settimana tutta da dedicare alle vacanze. avrete bisogno di contornarvi di persone che valgono e al tempo stesso sarete ricambiati a livello emotivo. Attenzione solo a un weekend in cui potreste assumere atteggiamenti troppo arroganti.

Capricorno: una Luna molto promettente aprirà una settimana da vivere alla grande, puntando su un'intuizione che sarà utile per progredire in amore. Potreste usufruire anche dell'aiuto di una persona influente per conquistare un futuro probabile partner che vi fa battere il cuore. L'astro d'argento sarà benevolo per tutta la settimana e spingerà le emozioni alle stelle.

Acquario: l'astro d'argento entrerà ospite del vostro cielo nella giornata di mercoledì e conferirà idee originali e una curiosità intellettuale utile per spingere i progetti alla loro concretizzazione. Il tempo è propizio e siete pronti a progredire, dovrete solo stare attenti ad arginare un'eccessiva gelosia che si manifesterà nei confronti del partner verso il fine settimana.

Pesci: Luna in Pesci nella giornata di sabato insieme a Nettuno garantiranno sensibilità e profondità d'animo, anche se dovrete stare attenti a non suggestionarvi in modo tale da esitare troppo in amore. Venere dal Leone consiglierà di credere di più in voi stessi e abbandonare la scarsa autostima che accompagna sempre gli approcci amorosi.