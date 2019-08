Durante la giornata di martedì 6 agosto, i nativi Vergine saranno di malumore sul posto di lavoro, anche a causa dello stress, mentre Toro e Sagittario non faranno altro che pensare alle vacanze anche durante il lavoro. Passione alle stelle per il Leone, mentre il Capricorno cercherà di scalare la vetta del successo. Infine, Pesci avrà del tempo libero, mentre Cancro sarà giù di morale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 6 agosto 2019.

Previsioni oroscopo martedì 6 agosto 2019 segno per segno

Ariete: sarà una giornata molto movimentata, con una gran voglia di uscire insieme agli amici per rafforzare i vostri legami, e fare un po' di shopping.

Voto - 7,5

Toro: non farete altro che pensare alle vacanze, anche sul posto di lavoro. Tuttavia, fareste meglio a sognare di meno in quanto così rischierete di farvi richiamare dal vostro capo. Voto - 7

Gemelli: riuscirete a piazzare tanti successi lavorativi durante la giornata di martedì. Anche se avete lavorato molto, continuerete a trovare la motivazione per affrontare un altro turno lavorativo.

Voto - 8

Cancro: sarete piuttosto giù di corda in quanto un vostro amico in questo momento si trova molto lontano. Cercate di non pensarci e concentrarvi su ciò che avete da fare. Voto - 6,5

Leone: passione alle stelle con il partner durante la giornata di giovedì. Non ci sarà alcun tipo di problema e ciò vi aiuterà ad essere felici e spensierati. Voto - 8,5

Vergine: un po' di nostalgia vi procurerà qualche problema sul posto di lavoro.

La salute non vi assisterà, e a fine giornata sarete molto stanchi. Voto - 6

Bilancia: vi sentirete al centro dell'attenzione durante la giornata di giovedì. Cercherete infatti di attirare verso di voi una persona di cui vi siete invaghiti. Voto - 7,5

Scorpione: non vi sentirete a vostro agio sul posto di lavoro a causa di un po’ di pressione da parte del vostro capo, che ultimamente non è soddisfatto delle vostre recenti prestazioni.

Voto - 6

Sagittario: sarete con la testa fra le nuvole. Penserete soltanto a riposarvi e riuscire a realizzare una piccola vacanza a cui stavate pensando da tempo. Voto - 6,5

Capricorno: state cercando in tutti i modi di raggiungere il meritato successo sul posto di lavoro e durante la giornata di giovedì, farete di tutto per cercare di riuscirci. Voto - 7,5

Acquario: la vostra relazione di coppia potrebbe subire una battuta d'arresto.

Ci sarà qualche litigio con il partner che potrebbe solo aumentare il vostro nervosismo. Voto - 6

Pesci: vi concederete qualche svago che migliorerà il vostro umore. Farete qualcosa che vi piace fare in compagnia dei vostri amici in modo tale da sentirvi più liberi e spensierati. Voto - 7,5