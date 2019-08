La seconda settimana del mese di agosto 2019 è ormai arrivata. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano l'amore, il lavoro e la salute di tutti i segni zodiacali. Di seguito, le stelle per il periodo compreso tra lunedì 5 e domenica 11 agosto.

Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: buon momento di ripresa per il segno, vivrete un maggiore recupero a livello sentimentale. È possibile che ci siano delle giornate non semplici da affrontare all'inizio periodo.

Nel lavoro, con Venere favorevole avrete delle buone intuizioni e potrete fare dei passi avanti rispetto al passato.

Toro: in campo lavorativo, è un buon momento per far partire i progetti ai quali tenete. Con Saturno in ottimo aspetto otterrete un buon risultato. Favorevoli le giornate del weekend. In amore è possibile che ci siano delle situazioni da affrontare, potreste vivere dei momenti di incomprensione.

Gemelli: bella settimana a livello lavorativo per i nati sotto questo particolare segno.

Ci sono stati dei momenti difficili da affrontare ma ora state recuperando perfettamente. In amore, le stelle sono particolarmente intense. Chi ha vissuto una rottura ora può recuperare e guardare avanti. I single in cerca di una nuova storia potranno fare degli incontri interessanti.

Cancro: i progetti iniziati di recente è possibile che abbiano un rallentamento, non sarà facile ottenere le soddisfazioni che meritate.

In campo sentimentale, cercate di prestare attenzione alle prime giornate della settimana perché potrebbero nascere delle polemiche, si recupera venerdì con la luna favorevole.

Leone: buon momento sentimentale, Venere continua il transito nel segno e questo favorisce il vostro fascino, portando delle emozioni. In campo lavorativo vorreste vivere dei miglioramenti, impegnatevi al meglio e vedrete che alla fine riuscirete ad avere soddisfazioni.

Vergine: in campo lavorativo le vostre aspettative saranno soddisfatte. Arriveranno anche delle buone conferme nella parte centrale del periodo, portate avanti i vostri progetti. In amore, le stelle sono dalla vostra parte, anche se potrebbero esserci dalle divergenze nel weekend.

Astrologia della settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: ultimamente ci sono stati dei cambiamenti a livello professionale, qualcuno ha dovuto iniziare delle nuove collaborazioni o avviare dei nuovi progetti.

Cercate di sistemare le questioni in sospeso. In amore, potrete vivere un lieve momento di ripresa, quando la luna sarà favorevole nel segno. Evitate di rivangare questioni del passato se dovete affrontare una discussione.

Scorpione: in campo lavorativo non vi sentite valorizzati, mi mancano stimoli e questo potrebbe influenzare sulla vostra salute psicofisica. In campo sentimentale state vivendo una fase di incertezza, cercate comunque di essere sinceri e non nascondere nulla perché è rischioso.

Sagittario: con Venere in transito positivo nel segno vivrete un buon momento a livello sentimentale. In particolare nel weekend potrete fare degli incontri passionali. Nel lavoro, ci sono soluzioni in arrivo per dei problemi nati precedentemente.

Capricorno: a livello lavorativo avete voglia di fare dei cambiamenti e di iniziare dei nuovi progetti ambiziosi. In amore, Venere non è più negativa, per questo motivo potrete vivere dei momenti di riappacificazione con le persone che amate.

Acquario: evitate di stancarvi in questo periodo, in particolare nelle giornate di metà settimana dovrete essere cauti. In campo sentimentale è possibile che nascano delle complicazioni con il partner a causa di una forte incertezza.

Pesci: stelle favorevoli per l'amore, le storie nate da poco possono decollare. Le relazioni che vanno avanti da tempo vivranno un momento di rafforzata intimità. Nel lavoro, le giornate saranno piuttosto interessanti per i nuovi progetti.