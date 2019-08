La terza settimana del mese di agosto entra nel vivo. Superato un lunedì importante, i segni zodiacali si appresteranno a vivere una nuova giornata che vedrà il Leone decisamente in calo nel lavoro, ci sarà da mantenere la pazienza; per il Capricorno, invece, giornata ideale per i sentimenti. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 13 agosto 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Previsioni e oroscopo del 13 agosto 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata liberate le vostre emozioni che bloccavate da tempo. C'è una questione da chiarire e se dovrete scegliere tra passato e futuro, questo è il momento giusto. Nel lavoro arriva una bella notizia, una soddisfazione.

Toro: per i sentimenti oroscopo agitato nel pomeriggio, ancora una volta dovrete essere pazienti.

Nel lavoro progetti da lanciare ora e validi per la seconda metà dell'anno.

Gemelli: a livello sentimentale si profila all'orizzonte la possibilità di un colpo di fulmine. Il pomeriggio sarà migliore della mattinata. Nel lavoro è probabile che abbiate rinunciato a un accordo o a un contratto nella prima parte dell'anno. Energia per il fisico.

Cancro: in amore mattinata sottoposta a un leggero stress.

Per questo motivo fate attenzione alle parole. A livello lavorativo, in questi giorni, tutto costerà fatica: i nuovi progetti stanno vivendo una fase di disagio.

Leone: per quanto riguarda i sentimenti, oggi una persona sarà più vicina a voi: nel pomeriggio, invece, potrebbe esserci qualche calo. Nel lavoro, entro la fine di questa giornata, sarà possibile perdere la pazienza. Lieve nervosismo che non farà bene al fisico.

Vergine: per i sentimenti ecco una giornata importante: se ci sarà una piccola disputa dovrete risolverla. A livello lavorativo non trascurate i contatti, quelli che cercano soddisfazioni ora possono trovarne parecchia.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in coppia, la situazione sentimentale è solida, ma bisogna stare attenti ai conti in sospeso. Nel lavoro attenzione alle spese di troppo.

Energia e recupero per il fisico.

Scorpione: queste sono giornate interessanti solo al mattino per l'amore, perché nel pomeriggio qualcosa non andrà per il verso giusto. Nel lavoro le situazioni che nasceranno in queste giornate saranno caotiche: chi lavorerà, dovrà mantenere la calma. Energia per il fisico.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è una situazione vantaggiosa per tutto: la parte centrale di questa settimana funzionerà bene per i sentimenti.

Nel lavoro opportunità in arrivo e novità che potranno essere importanti.

Capricorno: per i sentimenti giornata buona, la mattinata sarà migliore del pomeriggio. A livello lavorativo, a partire da oggi pomeriggio, sarà possibile firmare un accordo. Dal 19 nuove opportunità.

Acquario: momento delicato per i sentimenti: dovrete essere cauti nei rapporti con gli altri. C'è un forte nervosismo. A livello lavorativo i contatti sono importanti, ma c'è un cambiamento in ballo, forse una piccola delusione.

Pesci: in amore le stelle vi invitano a fare scelte in vista del futuro, questo è il momento migliore per agire. Nel lavoro non vi arrabbiate, saranno molte le scelte che potrete fare, ma dipenderanno soprattutto della vostra buona volontà. Energia per il fisico.