L'ottavo mese dell'anno ha inizio. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno del Capricorno per il periodo di agosto 2019. Di seguito, le stelle e gli astri con lavoro, amore e salute, ma anche consigli per gestire nel migliore dei modi le situazioni che si presenteranno in questo periodo. Ultimamente i nati sotto il segno del Capricorno hanno vissuto dei momenti sotto stress.

Non sono mancate tensioni che hanno creato dei disagi a livello psicofisico. Un lieve recupero è venuto nell'ultima settimana del precedente mese, quando è stato possibile trovare un po' più di energia. In amore non sono mancati dubbi e insoddisfazioni è stato necessario prestare attenzione alle tensioni che si sono presentate. Nel lavoro, nonostante le opportunità, non è stato possibile ritrovare l'equilibrio che da tempo ricercate.

Nel mese di agosto a livello psicofisico vivrete un netto recupero. Tornerete ad essere forti e vitali per poter gestire nel migliore dei modi questo mese estivo, dedicandovi anche una vacanza per voi. Se necessario, le cure saranno favorite, soprattutto nelle prime due settimane del mese. Se ci sono problemi da risolvere, evitate di isolarvi, ma circondatevi di persone delle quali vi fidate. Anche l'amore vedrà un momento di ripresa, le coppie forti potranno fortificare ancor di più la propria relazione.

Nel lavoro, con Marte nel segno, alcune situazioni saranno per voi favorite. Leggiamo le stelle dettagliate che riguardano il lavoro e l'amore di agosto per i nati Capricorno.

Oroscopo agosto: lavoro e amore del Capricorno

Ci vorrà molta fatica, ma alla fine riuscirete ad ottenere i risultati sperati in campo lavorativo. In questo periodo potrete anche pretendere di più rispetto ai mesi precedenti, fatevi dunque avanti e mettetevi in gioco per le questioni professionali.

Le prime due settimane del periodo potrete dedicarvi maggiormente al relax, ma nelle successive due è il caso che vi impegniate al meglio. Molteplici saranno infatti i pianeti in aspetto favorevole per voi e potrete sfruttare questa benevolenza per portare avanti i vostri progetti ed ottenere il successo che meritate. Nel mese di settembre ci saranno molte riconferme.

In campo amoroso, il transito di Venere a partire dalla terza settimana del periodo, vi vedrà più energici e pronti a vivere delle emozioni.

Le coppie che hanno superato delle situazioni complesse si vedranno rafforzate e potranno godere di una nuova intimità. Sarà possibile anche fare delle nuove conoscenze, non siate timidi, buttatevi e magari un amore potrebbe nascere all'improvviso e sorprendervi.