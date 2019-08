Nuovo weekend del mese per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano l'amore, la salute e il lavoro per le giornate di sabato 10 e domenica 11 agosto 2019. Di seguito l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo weekend ci saranno delle buone occasioni per fare dei passi avanti in campo sentimentale. Le stelle saranno dalla vostra parte. In ambito lavorativo vi sentite particolarmente creativi e potrebbero nascere delle belle situazioni.

Toro: buona giornata per quel che riguarda i nuovi incontri, le coppie potrebbero invece vivere qualche fastidio. In campo lavorativo ci sono dei progetti interessanti in vista per l'autunno.

Gemelli: in questo weekend, con Mercurio in transito positivo, le relazioni amorose hanno una marcia in più. Nel lavoro, i contatti restano favoriti.

Cancro: nella giornata di sabato cercate di non stancarvi troppo, domenica vi sentirete più attivi.

In amore, bisogna revisionare alcuni rapporti.

Leone: vi sentite particolarmente nervosi in queste giornate del weekend. Cercate di dedicarvi al vostro recupero psicofisico. Nel lavoro, ci sono delle situazioni da rivedere.

Vergine: in questo weekend potreste sentirvi stanchi, evitate distrazioni in campo lavorativo. In amore è possibile che alcune situazioni creino stress.

Previsioni astrologiche del weekend per tutti i segni zodiacali

Bilancia: evitate di strafare in questo weekend, in campo lavorativo vi sentite particolarmente indecisi, soprattutto chi ha da poco concluso delle situazioni particolari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In amore, nella giornata di sabato potrete fare degli incontri interessanti.

Scorpione: in campo lavorativo Giove è contrario, per questo motivo dovrete sistemare delle questioni in queste giornate. A livello salutare, evitate di stressarvi troppo. In amore, evitate conflitti.

Sagittario: situazione di recupero per il settore sentimentale. Tutti i nati sotto questo particolare segno, ultimamente hanno voglia di intraprendenza.

In campo lavorativo potrete fare delle scelte importanti.

Capricorno: in questo weekend i nati Capricorno avranno maggiormente forza, rispetto ai giorni precedenti. Con questo bel recupero, non mancherà l'intuito. In campo sentimentale, la Luna è dalla vostra parte, vivrete situazioni di riscatto.

Acquario: evitate distrazioni in campo lavorativo, in questo periodo vi sentite particolarmente agitati.

Per quel che riguarda il settore sentimentale, le coppie dovrebbero stare attente.

Pesci: weekend sotto pressione per il segno, mancheranno le buone emozioni. È possibile che avvisiate dei malumori, anche domenica sarà una giornata sottotono.