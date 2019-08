In arrivo una nuova giornata e dunque l'Oroscopo per tutti i segni zodiacali. Quali sono le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di venerdì 16 agosto 2019? Di seguito l'oroscopo dall'Ariete ai pesci.

Ariete: in questo momento i sentimenti vivono un buon periodo. Non lasciate che pensieri negativi entrino a far parte della vostra vita. Nel lavoro sarà necessario qualche piccolo ritocco.

Forza per il fisico.

Toro: in amore le responsabilità pesano. Le storie nate negli ultimi tempi sono importanti. Per quel che riguarda il settore lavorativo, sono in arrivo forti tensioni nell'ambiente che possono creare dei disagi.

Gemelli: per i nati sotto questo segno giornata che vi invita ad evitare contrasti e polemiche, da oggi fino a domenica potrà esserci qualche disagio. Nel lavoro pensate solo alle cose da portare avanti.

Cancro: per i sentimenti, se avete chiuso una storia potrebbe essere una giornata giusta per recuperare. A livello lavorativo è un periodo di riflessione. Fisico non esaltante.

Leone: a livello amoroso la situazione generale è migliore con Venere nel vostro segno. Nel lavoro molte le spese da affrontare, attenzione in particolare alle questioni economiche che riguardano la famiglia.

Vergine: in amore Luna in opposizione che vi invita alla cautela. Il fine settimana sarà un po' sotto pressione. A livello lavorativo è il periodo migliore di questo mese, sfruttate le occasioni che arriveranno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Previsioni e oroscopo 16 agosto 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questo momento attenzione in amore a non vivere due storie parallele. A livello lavorativo sarà importante agire. Agitazione per il fisico.

Scorpione: per i sentimenti in questa giornata si può recuperare il tempo perduto. Dal 21 Venere sarà nel vostro segno. Nel lavoro andate avanti, non tiratevi indietro proprio adesso.

Sagittario: per i sentimenti questo periodo è importante ma oggi e domani vi sentirete sotto tensione. Nel lavoro non isolatevi perché è il momento giusto per darvi da fare.

Capricorno: a livello amoroso torna una buona fase, il fine settimana può portare un incontro e un'emozione importante. Nel lavoro qualcuno in questi giorni deve fare una richiesta speciale.

Acquario: in questa giornata attenzione se avete a che fare con una persona del Capricorno o del Leone. A livello lavorativo fidatevi delle vostre idee ma non fidatevi troppo degli altri, perché ultimamente una delusione c'è stata.

Pesci: in amore questa situazione è rafforzata dalla Luna nel vostro segno. Nel lavoro occhio se c'è un incontro con soci e collaboratori, potrebbe non andare come vorreste. Fisico che richiede maggiore riposo.