L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto prevede decisioni in amore per Vergine, mentre lo Scorpione avrà a che fare con molti incontri professionali. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in ambito sentimentale, le coppie che devono fare alcune scelte saranno maggiormente tese. Chi è single potrà invece vivere delle belle emozioni, ma dovrà stare attento ai fuochi di paglia.

Ogni tanto avete voglia di isolarvi e stare da soli con voi stessi.

Toro: avete molti desideri da realizzare e portare avanti. A livello professionale potreste essere soggetti a qualche cambiamento che potrebbe scombussolarvi. Chi lavora in proprio potrebbe ottenere maggiori soddisfazioni.

Gemelli: Venere in ottimo aspetto vi permetterà di recuperare un po' di tranquillità in questa settimana dal 19 al 25 agosto.

In ambito professionale, gli accordi nati negli ultimi mesi si stanno rivelando ottimi. State attraversando un periodo molto faticoso, ma cercate di ritrovare un momento di relax.

Cancro: chi ha vissuto una crisi di coppia negli ultimi tempi sembra ancora essere agitato. Alcuni problemi economici porteranno le coppie a discutere ancora di più. Cercate di curare maggiormente il vostro aspetto fisico e di sentirvi più sicuri nelle relazioni con gli altri.

Leone: chi ha iniziato da poco una relazione sentimentale potrà contare sull’appoggio di Venere. Alcuni di voi potrebbero dover fare delle scelte nette, specialmente in ambito lavorativo.

Vergine: alcune coppie in crisi dovranno scegliere se continuare la propria relazione in questa settimana dal 19 al 25 agosto. Sul lavoro fate attenzione ad evitare ogni possibile disguido che potrebbe crearvi problemi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le giornate che arriveranno potrebbero rendervi parecchio polemici in ambito sentimentale. Sul lavoro dovrete essere più dinamici e accondiscendenti che se non volete creare discussioni inutili.

Scorpione: ci saranno molti incontri professionali che vi faranno acquisire più fiducia in voi stessi. In amore avete raggiunto una consapevolezza maggiore. Qualcuno potrebbe aver intenzione di cambiare professione, ma è ancora indeciso sul da farsi.

Sagittario: grandi novità arriveranno in questa settimana dal 19 al 25 agosto. Per i nati sotto il vostro segno sarà possibile fare nuovi incontri. Sarete molto energici e in tanti sentiranno il bisogno di dare una svolta alla propria vita.

Capricorno: Venere in opposizione vi porterà qualche dubbio in amore. Avete bisogno che il partner sia molto più deciso nelle sue scelte e che non lasci prendere a voi tutte le iniziative.

Acquario: previsti ritorni di fiamma, ma anche nuove avventure estive per chi è single. Al momento non avete voglia di impegnarvi troppo in relazioni durature e complicate. Avete bisogno di godervi un po’ di serenità e tranquillità in compagnia dei vostri affetti.

Pesci: una sensazione di insoddisfazione aleggerà in voi in questa settimana da lunedì 19 a domenica 25 agosto. Non fate promesse che non potete poi mantenere. Se una relazione è arrivata al capolinea chiudete definitivamente senza trascinarvi troppo dietro la cosa.