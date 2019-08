Ultimo giorno della settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 18 agosto 2019, giornata che vedrà la Vergine vivere un momento di stress in amore. Per i Pesci c'è la necessità di superare alcune difficoltà nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: in amore tutti coloro che sono soli da troppo tempo dovrebbero rimettersi in gioco.

Nel lavoro vi ritroverete a fare più volte la stessa cosa, ma da domani le attività andranno meglio.

Toro: per i nati sotto questo segno in certi casi il silenzio è importante, anche perché avete notato che ogni volta che parlate succede qualcosa di strano. Nel lavoro non caricatevi di impegni, dovete fare poco e bene.

Gemelli: la Luna è in aspetto opposto, ma la giornata di oggi lascia spazio a molte speranze.

Nel lavoro avrete modo di dimostrare quanto sono solide e importanti le vostre idee.

Cancro: per i sentimenti favoriti gli incontri anche se in questo periodo dovreste cercare soluzioni a vecchi trascorsi. A livello lavorativo se svolgete un'attività di gruppo dovete usare tutto il vostro carisma.

Leone: questa è una giornata interessante, lunedì e il martedì lo saranno ancora di più. Nel lavoro Venere aiuta, iniziate ora a fare alcune richieste.

Vergine: per i sentimenti la mattinata è ancora sottoposta a stress mentre nel pomeriggio le cose andranno meglio. A livello lavorativo non è un periodo in cui si può stare fermi, con queste stelle bisogna evitare qualsiasi tipo di crisi.

Previsioni e oroscopo 18 agosto 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: chi è rimasto solo da troppo tempo ora cerca una rivincita. Nel lavoro si sta risolvendo qualcosa, ma è molto difficile mettere insieme un gruppo di lavoro valido.

Fase migliore per il fisico.

Scorpione: questa sarà ancora una giornata interessante per i rapporti sentimentali, sfruttatela al meglio. Nel lavoro periodo che chiede un po' di attenzione, non è il caso di essere troppo puntigliosi.

Sagittario: la giornata sarà migliore nel pomeriggio rispetto alla mattinata, se ci sono state piccole discussioni si potranno superare. Nel lavoro c'è chi potrà iniziare qualcosa di nuovo.

Capricorno: per i sentimenti le novità riguardano Marte favorevole, questo vi permetterà di evitare contrasti. Nel lavoro chi ha un'attività indipendente otterrà qualcosa in più. Fisico in ripresa.

Acquario: questa giornata sarà positiva per l'amore, fino al 20 ottimo oroscopo. Nel lavoro cautela per quanto riguarda l'aspetto economico. Attenzione alle spese di troppo.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale ancora una giornata interessante per chiarire ciò che non va in amore.

Nel lavoro siete preoccupati, dovrete affrontare situazioni un po' particolari. Fate le cose con calma.