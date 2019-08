Ci troviamo nel bel mezzo dei giorni estivi più caldi e intensi. L'Oroscopo del mese di agosto sta riservando importanti sorprese a molti segni zodiacali come l'Ariete e lo Scorpione, mentre altri si trovano a fronteggiare situazioni lavorative abbastanza avverse, è il caso del Toro. La terza settimana del mese sembra essere parecchio avversa per quanto riguarda le previsioni degli astri, il Capricorno si troverà nel bel mezzo di una faida da risolvere mentre la Vergine, al contrario, avrà una settimana piena di divertimento e svago.

Scopriamo insieme le previsioni del periodo che va dal 19 fino al 25 agosto.

Oroscopo della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: frizzanti novità ed imprevisti animeranno questa settimana, in compagnia di alcuni amici si riuscirà a realizzare un progetto molto interessante.

Toro: il lavoro sembra non andare per il verso giusto, ma attenzione alle idee passeggere potrebbero essere la chiave per risollevare i propri profitti.

Gemelli: settimana tranquilla per il segno che vivrà gli ultimi giorni in completo relax prima di tornare alla solita e stressante routine. Un cambio di rotta nel fine settimana sconvolgerà i piani.

Cancro: dopo un frenetico weekend è il momento giusto per dedicare del tempo a se stessi, particolare attenzione alle troppe spese.

Leone: dopo un periodo amoroso abbastanza burrascoso, sembra essere tornato il sereno con il partner, ma non bisogna cullarsi poiché alcune decisioni difficili nel fine settimana mineranno l'equilibrio creatosi.

Vergine: saranno giorni all'insegna del divertimento per la Vergine, che godrà di una rilassante gita fuori porta insieme alle persone care. Nemmeno qualche piccolo imprevisto riuscirà a mettervi di cattivo umore.

Astrologia dal 19 al 25: da Bilancia a Pesci

Bilancia: con qualche sforzo di troppo il progetto tanto desiderato sta prendendo forma, tuttavia si è ancora agli inizi e bisogna organizzare tutto a 360 gradi, vietato farsi sfuggire qualche dettaglio che potrebbe essere decisivo.

Scorpione: una sorpresa ad inizio settimana riuscirà a far tornare il buonumore del segno. Senza alcun dubbio, però, forti pressioni familiari non permetteranno il relax.

Sagittario: è il momento giusto per ritrovare degli amici lontani e passare del tempo in buona compagnia. Spendere qualche soldo per tentare la fortuna potrebbe rivelarsi decisivo.

Capricorno: un litigio improvviso sul posto di lavoro darà al segno dei seri problemi, tuttavia con l'ingegno sarà possibile risolvere la faida e far tornare il sereno in poco tempo.

Acquario: con la compagnia giusta farete dei grandi progetti che si concluderanno in qualcosa di deludente. Attenzione ai falsi amici, qualcuno potrà rivelarsi non sincero.

Pesci: questa settimana sarà all'insegna dello shopping e delle spese folli senza freni e limiti. Una controversia potrà destabilizzare l'equilibrio nel fine settimana ma tutto tornerà sereno ben presto.