Le previsioni astrali di lunedì 19 agosto 2019 annunciano una giornata super per i nati sotto il segno della Vergine, soprattutto sotto l'aspetto sentimentale. Ventiquattr'ore interessanti anche per i segni zodiacali di Scorpione, interessato da grandi cambiamenti e novità, e Capricorno, favorito in particolare nel lavoro.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di vincere la naturale tendenza alla pigrizia determinata anche da uno stato di lieve tensione che si è registrata nello scorso fine settimana.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): i rapporti familiari non sono ancora soddisfacenti come vorreste, ma tanti stimoli in questa giornata vi daranno grande energia per affrontare al meglio i prossimi giorni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): tensioni di coppia da superare. Un lunedì non ideale, quindi, sotto l'aspetto amoroso: cercate di essere pazienti e tolleranti verso il partner.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): ore decisamente di recupero.

La situazione generale, anche per ciò che concerne l'amore, può tornare favorevole per voi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non è il caso di impegnarsi troppo economicamente in progetti e iniziative che già dalla loro nascita non hanno grandissime prospettive.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sarebbe molto utile cercare di fare un poco di sport o stare a contatto diretto con il mondo della natura per distrarvi dalle tensioni della routine della vita quotidiana.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): le preoccupazioni familiari incideranno inevitabilmente anche sul vostro nervosismo, mettendo a dura prova la vostra pazienza e spirito di sopportazione.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): la settimana non poteva iniziare meglio per voi. La giornata sarà caratterizzata da numerosi cambiamenti, in meglio. È il vostro momento! Buona fortuna.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la Luna è favorevole, Venere torna attiva già da domani e questo potrebbe crearvi qualche piccolo scombussolamento in amore.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): è in arrivo un perdono, un incontro inaspettato, un'emozione in più. I progetti di lavoro sono favoriti dal passaggio del satellite Luna nel vostro segno zodiacale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): giornata davvero interessante sotto il profilo sentimentale-amoroso. È il momento di fare un passo avanti verso la persona che vi piace.

Le stelle sono dalla vostra parte.

Toro (21 aprile – 20 maggio): arrabbiarsi troppo spesso fa male, in primis a voi stessi. Ammorbidite le tensioni lavorative e familiari, predisponendo il vostro animo ad atteggiamenti meno rigidi.