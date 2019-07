Un nuovo mese dell'estate è quasi arrivato. Quali saranno le previsioni per tutti i nati sotto il segno del Cancro per il periodo di agosto 2019? Leggiamo le stelle con le previsioni sul lavoro, amore e salute del quarto segno zodiacale. Quello di luglio è stato un mese importante per quel che ha riguardato l'ambito sentimentale dei nati Cancro. Le coppie hanno vissuto delle belle emozioni e i rapporti sono stati fortificati.

Alcuni problemi hanno riguardato il settore familiare, ma sono state situazioni facilmente superabili. In campo lavorativo ci sono state alcune indecisioni, superate poi le incertezze, è stato possibile portare avanti i progetti ed affrontare anche alcune dispute all'interno di aziende familiari. A livello salutare non è mancata la vitalità e con Venere nel segno sono state favorite anche delle cure che hanno garantito momenti di benessere.

Sul piano psicofisico anche il mese di agosto sarà particolarmente favorevole per il segno. Ci saranno dei momenti di stanchezza, ma sarà possibile affrontarli con tranquillità. Alcune giornate, nella parte centrale del periodo, potrebbero causare dei momenti di stress, cercate di gestire al meglio la tensione e prestate attenzione a ciò che dovrete affrontare in quel periodo. In campo sentimentale le stelle sono dalla vostra parte e prosegue il periodo positivo: sarà anche possibile fare dei nuovi incontri.

Con Saturno in opposizione non sarà semplice gestire alcune situazioni legate all'ambito professionale, ma grazie anche al coinvolgimento di Urano potrete gestire al meglio le diverse situazioni che si presenteranno. Leggiamo di seguito le stelle dettagliate con lavoro e amore di agosto per il Cancro.

Oroscopo agosto: lavoro e amore del Cancro

In campo lavorativo è possibile che questo periodo comporti dei cambiamenti, ma questo consentirà anche una propria realizzazione, soprattutto per i giovani in cerca di una prima occupazione.

Come anticipato, con Saturno contro, ci saranno delle situazioni complesse da dover gestire, in particolare chi ha un'attività da pochi mesi. Un periodo particolarmente operativo sarà quello dell'ultima settimana di agosto, quando giungeranno anche delle buone proposte.

Per quello che riguarda i sentimenti, nonostante il momento favorevole, è possibile che ci siano dei rallentamenti e delle complicazioni per chi desidera fare dei passi importanti, come un matrimonio.

Cercate di vivere il vostro rapporto con maggiore serenità, nonostante alcune responsabilità vi creino dei momenti di stress. Anche le prime settimane del mese di settembre saranno favorevoli in campo sentimentale, ma successivamente ci saranno dei periodi sottotono da dover affrontare.