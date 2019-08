Le previsioni degli astri della settimana dal 5 all'11 agosto prevedono cambiamenti in amore per il Sagittario, mentre il Capricorno dovrà fare chiarezza su alcune questioni sentimentali. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: questo sarà un periodo di scelte per voi, in cui dovrete decidere se stare dentro o fuori in una relazione. Sul lavoro avete dei progetti interessanti da portare avanti.

Dovrete però portare pazienza e ponderare bene ogni decisione.

Toro: periodo proficuo per quanto riguarda nuove le nuove conoscenze. Qualcuno potrebbe avere un ritorno di fiamma con una persona che in passato è stata molto importante. In ambito lavorativo sarà possibile riuscire ad avere nuove opportunità che incrementeranno i vostri tornaconti economici.

Gemelli: nella settimana dal 5 all'11 agosto in molti saranno impegnati con le ultime faccende da sbrigare in ambito professionale prima di concedersi un periodo di vacanza.

Chi è alla ricerca di un lavoro stabile dovrà darsi da fare. Chi ha voglia di innamorarsi potrà avere la possibilità di trovare qualcuno di importante.

Cancro: periodo un po' particolare per chi ha dovuto affrontare delle problematiche in ambito sentimentale. In molti hanno così deciso di concentrasi sulla propria professione e lasciare stare al momento la vita amorosa. Prendetevi un periodo di pausa se lo riterrete necessario.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: chi ha vissuto una crisi con il partner potrà riuscire a riportare la situazione alla norma, specialmente per chi si relaziona con i nati sotto il segno dei Gemelli o della Bilancia. Nuove amicizie e la possibilità di incontrare l'amore della propria vita per chi è single. In ambito lavorativo potreste ricevere delle nuove proposte da non sottovalutare: cercate di mettervi in gioco e non siate pessimisti.

Vergine: la settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto sarà l'ideale per fare progetti con la persona che vi sta al fianco. Tutto quello che nasce in questo periodo sembra essere destinato ad andare a buon fine. Chi vive invece una relazione sentimentale ambigua dovrà chiarire il più presto possibile.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nuovi incontri previsti per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

Molte tensioni avute nel passato potranno finalmente lasciare il posto ad un po' di tranquillità. La vostra situazione economica migliorerà se prenderete le giuste decisioni.

Scorpione: nelle relazioni amorose alcuni potrebbero avere qualche dubbio. Chi si sta frequentando con persone nuove non riesce a comprendere fino in fondo se può fidarsi o meno. Non trascurate il vostro benessere fisico.

Sagittario: non dovete avere paura di apportare dei cambiamenti alla vostra vita.

Chi è giovane avrà l'opportunità di mettersi in gioco e realizzare alcuni dei propri sogni. La settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto vi porterà un po' di stanchezza. Nella parte centrale della settimana potreste ricevere una bella notizia.

Capricorno: in questi ultimi giorni lavorativi prima delle ferie riuscirete ad essere molto più tranquilli. Dovrete fare gli ultimi sforzi e finalmente potrete poi godere di un po' di libertà. Avete bisogno di circondarvi di persone allegre.

Acquario: nel weekend potrebbero arrivare alcune discussioni con delle persone a voi molto care. Alcuni avvenimenti vi faranno rimanere molto delusi e potreste decidere di troncare alcuni rapporti poco salutari per voi. Per chi soffre di nervosismo in questo periodo, sarà utile scaricare la propria tensione nello sport.

Pesci: siete molto impulsivi in amore e in questa settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto potreste decidere di rivoltarvi contro qualcuno che vi ha offeso o non si è comportato molto bene nei vostri riguardi. Martedì e mercoledì le giornate migliori per concedersi un po' di relax.