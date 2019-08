Agosto ha appena preso il via, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa seconda giornata del mese? Sarà un week end positivo per il Leone, che per tutto il periodo potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna nel segno, mentre per i Gemelli potrà esserci un po' di svago e leggerezza. Nervoso il Toro. Di seguito l'Oroscopo di venerdì 2 agosto 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, 2 agosto 2019, segno per segno

Ariete: grazie agli influssi della Luna in Leone l’energia ritrovata durante la prima giornata di agosto continua a darvi carica e vitalità anche durante questa seconda giornata del mese. Sarà un bel momento per quanto riguarda il fisico, ma anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali, anche gli incontri sono favoriti. L’unico consiglio degli astri è quello di stare attenti a non peccare di arroganza, così facendo rischiate di allontanare una persona cara.

Toro: durante questa giornata vedrete tutto nero, in ogni lato e in ogni dove vi sembrerà che ci sia un complotto in atto e che questo sia rivolto contro di voi. Dedicatevi dei momenti di tranquillità in cui riordinare le idee e riposare il corpo. Contrasti e problematiche potrebbero nascere all'interno della sfera sentimentale, siate cauti.

Gemelli: sarà una giornata di grande positività ed energia, avrete voglia di divertirvi e vivere senza pensieri.

Il weekend si prospetta positivo, saranno favorite le gite fuori porta e le serate in compagnia di amici. Attenzione solo a non voler stare a tutti i costi al centro dell’attenzione, potreste dare un’impressione totalmente sbagliata di voi.

Cancro: in questa giornata sarete animati da due spiriti totalmente diversi tra di loro, da un lato gli influssi della Luna vi spingeranno a sognare in altro, dall'altro la vostra razionalità vi consiglierà di restare con i piedi per terra.

Riuscirete a trovare un compromesso tra questi diversi stati d’animo? L'aiuto del partner si rivelerà molto importante a tal fine.

Leone: la Luna nel segno congiunta a Marte darà grande energia e serenità, soprattutto dal punto di vista economico e per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Anche se le vacanze sono vicine questo si rivelerà un momento vantaggioso per avanzare una proposta. Serenità in amore, incontri favoriti durante il weekend.

Vergine: Gli influssi di Saturno durante la giornata di venerdì 2 agosto 2019 vi aiuteranno a stare alla larga dalle distrazioni e a concentrarvi anima e corpo sul conseguimento di un importante obiettivo personale. Serenità in amore.

Bilancia: con l’inizio del mese di agosto arriva per il segno un momento di ripresa, certo non tutte le problematiche troveranno soluzione, ma la bilancia potrà affrontare i propri problemi con maggior serenità.

Bene l’ambito lavorativo, anche se a fine giornata qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico.

Scorpione: sarà una giornata abbastanza faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Sarete nervosi e di mal umore, dei contrasti potrebbero nascere non solo all'interno della sfera sentimentale ma anche all'interno dell’ambito lavorativo. Un po’ di diplomazia non vi farà male.

Sagittario: questa giornata sarà da dedicare alla cura del corpo. Saranno favoriti gli sport e i momenti all'aria aperta. Gli astri consigliano inoltre di iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, se nelle giornate precedenti avete dovuto fare i conti con un calo fisico. Weekend interessante per gli incontri.

Capricorno: in questa giornata vi dedicherete dei momenti di sana introspezione e autocritica, il Capricorno ha bisogno di stare un po’ da solo e rivedere alcune decisioni prese. Non abbiate paura di chiedere l’aiuto di una persona cara, un confronto potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno.

Acquario: gli influssi della Luna vi renderanno leggermente nervosi e di mal umore durante questa giornata e soprattutto all'interno dell’ambito lavorativo rischiate di provocare la nascita di litigi e discussioni. Siate cauti e pensate bene prima di parlare.

Pesci: il consiglio per venerdì 2 agosto è di fidarmi totalmente del vostro istinto. Durante queste giornate infatti riuscite a capire a pelle se una persona o una situazione sono realmente come si presentano o se nascondono qualcosa. Incontri favoriti per i single.