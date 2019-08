Durante la giornata di lunedì 19 agosto, i nativi Cancro e Toro avranno dei risvolti positivi sul posto di lavoro, riuscendo ad ottenere degli ottimi guadagni, al contrario la Bilancia non sarà proprio felice di andare a lavorare. Gemelli avrà delle ottime idee da sfruttare, mentre i nativi Leone dovranno concentrarsi di più sulla loro relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 19 agosto 2019.

Previsioni oroscopo lunedì 19 agosto 2019 segno per segno

Ariete: il lavoro non vi darà grandi soddisfazioni, al punto da sentirvi piuttosto giù di morale.

Meglio l'amore dove il partner sarà molto sentimentale nei vostri confronti. Voto - 7

Toro: sarete particolarmente concentrati sul posto di lavoro al punto da dover rinunciare agli inviti dei vostri amici per riuscire a finire in tempo le vostre mansioni. Voto - 7

Gemelli: avrete in mente un sacco di idee da sfruttare per cercare di fare degli ottimi guadagni sul posto di lavoro. Fareste meglio a muovervi ora senza alcuna distrazione.

Voto - 8

Cancro: ci saranno dei risvolti positivi sul posto di lavoro durante la giornata di lunedì, soprattutto per chi è alla ricerca di un impiego anche solo temporaneo. Voto - 7,5

Leone: il vostro partner vi terrà compagnia per tutta la giornata in quanto non deve lavorare. Ciò nonostante voi avete un sacco di cose da fare e la sua presenza potrebbe far scoppiare una lite. Voto - 6

Vergine: siete appena tornati dalle vacanze e tutto quello che volete durante la giornata di lunedì è esclusivamente riposarvi.

Ciò nonostante dovrete darvi da fare per recuperare quanto avete lasciato indietro. Voto - 6,5

Bilancia: sarete particolarmente nervosi al punto che i vostri colleghi non si avvicineranno nemmeno a voi. Fareste meglio a calmarvi prima che la situazione peggiori. Voto - 6

Scorpione: ci sarà qualche incomprensione all'interno della vostra relazione di coppia che con un po’ di calma riuscirete a risolvere.

Serata di passione con il partner. Voto - 7,5

Sagittario: vi sentirete liberi di fare ciò che volete durante la giornata di lunedì. Siete ancora in un periodo di vacanza e il partner non sarà accanto a voi per qualche ora. Divertimento assicurato. Voto - 8

Capricorno: darete il meglio di voi stessi sul posto di lavoro riuscendo ad ottenere degli ottimi guadagni e portandovi avanti con il lavoro grazie alla vostra determinazione.

Voto - 8

Acquario: sarà una giornata piuttosto triste per i nativi del segno al punto che avrete bisogno del conforto da parte dei vostri amici e del partner. Voto - 6,5

Pesci: non sarete molto propensi a fidarvi delle persone in quanto vi sentite piuttosto giù di morale. Preferirete infatti rimanere da soli a riflettere sulla vostra attuale situazione. Voto - 6