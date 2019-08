Le previsioni astrali di sabato 17 agosto 2019 prevedono molta fortuna in particolare per i nati sotto i segni di acqua: Cancro e Pesci, infatti, vivranno un week-end davvero positivo sia in amore che negli affari. Giornata particolarmente propizia anche per i segni zodiacali di Leone e Toro. Non sarà un giorno particolarmente brillante, invece, per Scorpione e Ariete.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): se dovete prendere una decisione importante, questo è il momento propizio perché gli astri, complice la favorevole congiunzione astrale della Luna con il pianeta Giove, vi sono molto favorevoli.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): fate attenzione alla rabbia della persona amata: cercate di essere premurosi e presenti nella vita di coppia se non volete mandare all'aria una lunga storia d'amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): sotto l'aspetto lavorativo-professionale, alcune cose non funzionano a dovere o come voi davvero vorreste. Badate bene a non mischiare la vita privata con quella lavorativa.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): una piccola ferita d'amore è ancora aperta e farete ancora molta fatica per guarirla. Questo vi richiederà molto tempo nel quale preferirete rimanere da soli.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il mese scorso avete ricevuto un importante avanzamento di carriera, ma ancora oggi non siete riusciti a capire se il nuovo incarico arrivato sia un privilegio oppure una bella grana da sbrigare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): in amore non mancheranno dubbi e perplessità. Per i separati, dovrete rivedere alcune questioni economiche di assegni mensili con un ex.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la fortuna vi assiste oggi come non mai. Vi riesce bene tutto ciò che vi accingete a fare. In amore, una nuova fiamma potrebbe accendersi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): oggi non sarà proprio una giornata super, a causa di qualche leggero acciacco di salute dovuto al troppo stress dei giorni scorsi.

Domani andrà sicuramente meglio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): salute e affari formeranno un binomio top in questo weekend di agosto. Le vacanze vi regaleranno relax e benessere senza trascurare il lavoro e gli affetti familiari.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sebbene gli imprevisti riguardino persone a voi molto vicine, inevitabilmente i loro effetti non piacevolissimi avranno una conseguenza anche sulla vostra persona.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il troppo lavoro potrebbe costringervi a dover rinunciare a qualche altro fine settimana di vacanza al mare. Non crucciatevi troppo e seguite il celebre adagio 'Prima il dovere e poi il piacere'.

Toro (21 aprile – 20 maggio): vi attende un fine settimana da urlo. L'amore prosegue a gonfie vele e il partner vi dimostrerà sempre di più tutta la vostra importanza nella sua vita.