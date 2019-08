L'Oroscopo del 21 agosto è pieno di novità per i 12 segni zodiacali. Periodo positivo per i nativi dei Gemelli, mentre per le persone dei Pesci si prospetta una giornata calma. Nel dettaglio, le previsioni degli astri su amore e lavoro per questo mercoledì.

Oroscopo di oggi 21 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – In queste prossime 48 ore evitate di strafare e di discutere su ogni cosa. Questo mercoledì porta alcune insoddisfazioni e qualche problema.

Nel lavoro ci sono incertezze. Cercate di eliminare ogni dubbio, altrimenti rischiate di accumulare troppa stanchezza. L'amore diventerà interessante solo nel weekend.

Toro – Coloro che hanno una bella storia possono già fare progetti sulla casa o allargare la famiglia. Chi ha vissuto una separazione può trovare un nuovo amore. Anche se siete delle persone autonome, in questo periodo avete bisogno di conferme, di cure, di affetto e tanta protezione.

Gemelli – È un periodo positivo per parlare di sentimenti e rafforzare un'amicizia. Vi trovate in una condizione di vantaggio che dovete sfruttare anche nel campo lavorativo. Se avete problemi da risolvere è bene parlarne subito. Nel weekend potrebbe esserci stanchezza e tensione.

Cancro – Siete persone emotive e non riuscite a nascondere ciò che più vi infastidisce. Questa è una giornata stancante e dovete fare molto attenzione sia in amore che sul lavoro.

Rimandate ogni chiarimento o discussione nel weekend. Per calmare i dolori di stomaco, si consiglia una buona alimentazione.

Leone – Questo è un buon periodo per gli incontri, ma fate attenzione nella serata di mercoledì 21 agosto perché potrebbe nascere una questione in famiglia. I giovani vorrebbero un po' di autonomia, trovare una casa, oppure un posto dove vivere lontano da persone che influenzano la loro vita.

Vergine – Anche se non ci credete, è arrivato il momento di dire addio al vostro atteggiamento rigido. Questo ammorbidimento di carattere potrebbe aiutarvi a cambiare il vostro punto di vista sulla vita. In amore dovete cercare di chiarire gli equivoci e di trascorrere più tempo con il vostro partner.

Previsioni di mercoledì 21 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Questo mercoledì vi offre l'occasione di mettervi in gioco dopo un periodo critico.

Spesso vi chiedete che cosa sarà di voi nell'ambito lavorativo. Se siete in attesa di un rinnovo, potrebbero nascere dei dubbi. Si consiglia di non sottovalutare l'amore perché in momenti difficili può essere una grande forza.

Scorpione – Al momento non ci sono stati cambiamenti significativi nella vostra vita e fate sempre le stesse cose. Magari avete voglia di cambiare non solo città ma anche lavoro.

Alcune attività verranno eliminate, mentre le altre saranno incentivate. Giornate adatte anche per esprimere i propri sentimenti.

Sagittario – Giornata importante per il lavoro. Molti devono subito rimettersi all'opera per riscattarsi del periodo di ferie. Potrebbe esserci un cambio di ruolo, magari vi sembrerà di fare un passo indietro ma non è così. In amore c'è confusione, spesso tornate a casa con la testa altrove.

Capricorno – Avete buone idee ma non trovate il modo di applicarle. Anche se di recente avete avuto delle vittorie, vi manca qualcos'altro per andare avanti. Magari avete bisogno di una persona che vi sostenga, anche economicamente. Insomma, vi serve un alleato. Le storie d'amore nate negli ultimi tempi non devono essere sprecate.

Acquario – Potreste aver ricevuto alcune brutte notizie riguardanti le vostre finanze. Se volete uscire vincenti da questa situazione, potrebbe essere necessario guardare le cose da un'altra prospettiva. Siate certi che le cose probabilmente ritorneranno a funzionare alla grande. In amore vi sentite poco tranquilli per via dell'aria tossica che si respira al lavoro.

Pesci – Oggi è una giornata relativamente calma. Potreste ricevere regali da familiari e amici come segno della loro stima o amore che nutrono per voi. Questo è il tipo di rassicurazione di cui avete bisogno. Momento meraviglioso per condividere sentimenti, parlare di cose che sono rilassanti e confortanti per l'ego. Sulla carriera, si consiglia di rimanere concentrati sui vostri obiettivi e sui vostri sogni.