Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 21 agosto 2019, giornata che vedrà il Toro coinvolto in alcune ripensamenti sentimentale del passato. Per il Capricorno invece momento di forza nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo di questo mercoledì con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti della giornata.

Previsioni oroscopo del 21 agosto

Ariete: in amore le coppie appena nate saranno le più forti, anche se le prossime settimane porteranno un piccolo calo.

Nel lavoro questa sarà una giornata che va vissuta senza pensare troppo agli impegni. Attenzione ad un po' di stress.

Toro: per i sentimenti chi ha chiuso una storia deve cercare di non pensare troppo al passato. Nel lavoro cercate di puntare a nuove conquiste che metterete a segno da adesso ai prossimi mesi.

Gemelli: per i nati sotto questo segno favoriti gli incontri, in questo periodo siete attratti dalle persone belle e positive.

Nel lavoro non mancano le idee, adesso dovete sfruttarle a vostro favore.

Cancro: per i sentimenti dovete superare lo scoglio di certi rapporti che vi fanno perdere tempo. A livello lavorativo non dovete prendere con negatività eventuali blocchi. Giornata interessante per il fisico.

Leone: a livello sentimentale questa giornata è un po' sottotono, per 48 ore tutti i rapporti interpersonali potrebbero essere più difficili.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nel lavoro, chi deve rinnovare un accordo in questo momento è molto pensieroso.

Vergine: a livello amoroso è bella la Luna di questi giorni. Venere tra poco inizierà un transito positivo nel segno. A livello lavorativo classico momento in cui la concentrazione è al massimo, può arrivare anche una bella conferma.

Bilancia: a livello amoroso in questo giornata sarà opportuno rimanere tranquilli, le cose andranno meglio nei prossimi giorni.

Nel lavoro dovrete essere più equilibrati nelle scelte. Attenzione a non stancarvi troppo.

Scorpione: queste sono stelle che promettono uno sblocco di tutte le situazioni che state vivendo dagli inizi del mese. Nel lavoro accettate nuove sfide, anche se i rischi potrebbero essere elevati.

Sagittario: a livello amoroso questi ultimi giorni del mese potrebbero portare qualche piccola complicazione.

Evitate qualsiasi tipo di azzardo. Nel lavoro il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento.

Capricorno: a livello sentimentale oroscopo interessante per tutti quelli che vogliono confermare un amore. Nel lavoro è un momento di forza che può essere imposto anche agli altri.

Acquario: nei sentimenti per un paio di giorni potrebbe tornare la stessa agitazione di inizio mese. A livello lavorativo non conviene lasciare in sospeso nuove proposte, attenzione però agli accordi.

Pesci: per i sentimenti le incomprensioni vanno superate in questo momento. Il 24 e 25 saranno giorni che porteranno qualche piccolo problema. A livello lavorativo qualche ritardo è previsto.