Arriva una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali e, mentre ci avviciniamo a un nuovo fine settimana, è possibile osservare come procede il percorso astrologico per tutti i segni.

Arrivano quindi le previsioni e l'Oroscopo del 23 agosto 2019, giornata che vedrà la Vergine vivere momenti interessanti con una persona anche se lontana. Per il Sagittario invece sarà un giorno molto stancante. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i 12 segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Le previsioni astrali del 23 agosto per tutti i segni

Ariete: in amore il pomeriggio sarà l'ideale per fare una dichiarazione. Nel lavoro questo è un anno in cui si naviga a vista, ci vuole pazienza per risolvere i problemi.

Toro: per i sentimenti la Luna sarà nel vostro segno zodiacale, ma qualcuno potrebbe non ascoltare le vostre richieste. Nel lavoro siete più motivati, pronti all'azione e a mettervi in gioco.

Gemelli: per i sentimenti, se siete single, in questo periodo potreste fare una conoscenza speciale. Nel lavoro sono favorite le buone idee. Bene le finanze ed anche i contanti.

Cancro: a livello amoroso le giornate del fine settimana aiutano l'amore. Sono possibili dei riavvicinamenti. A livello lavorativo bene questo momento, a patto che riusciate a cambiare un certo tipo di attività. Energia per il fisico.

Leone: a livello amoroso torna un po' di vitalità dopo 48 ore agitate. Nel lavoro tutti quelli che sono rimasti bloccati ora devono recuperare. Fisico in ripresa.

Vergine: in amore ecco una giornata interessante per i sentimenti. Se vivete un relazione con una persona lontana è facile incontrarla adesso. Nel lavoro periodo interessante, sarà possibile vivere una bella emozione. Fisico in lieve calo.

Bilancia: per i sentimenti giornata interessante, nel pomeriggio la Luna sarà anche positiva al segno. Nel lavoro, se dovete riprendere un'attività, da settembre non sarete più convinti di quello che desideravate fare. Fisico che chiede di non stancarsi troppo.

Scorpione: a livello amoroso tra la mattina e il pomeriggio potrà esserci qualche disguido. Questo è un momento di stanchezza. Nel lavoro le prossime due settimane saranno molto importanti.

Sagittario: in amore questi ultimi giorni di agosto vi vedono molto affaticati e nervosi. A livello lavorativo riflessioni e strategie, ma ci vuole prudenza. Il fisico va meglio.

Capricorno: in amore attenzione perché il Sole torna favorevole, quindi la fine di questo mese può portare qualche conferma in più. Nel lavoro non è un periodo di fermo, si può costruire qualcosa di importante.

Acquario: per i sentimenti la situazione generale comporta qualche piccolo rischio nelle relazioni che hanno vissuto difficoltà.

Nel lavoro le collaborazioni che nascono in questo periodo sono a tempo determinato. Recupero per il fisico.

Pesci: in amore questo fine settimana invita a mantenere la calma, sono due giorni pesanti. Nel lavoro perderete la pazienza con una persona difficile, attenzione perché qualche provocazione dovrà essere tenuta sotto controllo. Fisico che chiede maggiore relax.