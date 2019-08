Sabato 24 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare continuerà nell'orbita del Cancro. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno nel segno della Vergine nel frattempo Mercurio si troverà sui gradi del Leone. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Urano in Toro e Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Finanze in pole position per Gemelli

Ariete: amore 'flop'.

Venere nel segno dissonante della Vergine potrebbe rendere instabili i rapporti amorosi dei nativi. Dal canto loro non faranno nulla per ristabilire l'armonia in quanto oltremodo nervosi.

Toro: lavoro a gonfie vele. Grazie alla triade nel loro Elemento formata da Urano, Saturno ed il Sole i nati Toro godranno, con tutta probabilità, di una grande concentrazione che potranno orientare nelle attività lavorative.

Gemelli: finanze in crescita. Le vicende amorose potrebbero risultare difficoltose questo sabato ma, invece, le faccende economiche andranno, con tutta probabilità, a gonfie vele ed i nativi si permetteranno quell'acquisto agognato da tempo.

Cancro: chiamate extra. I nati Cancro che lavorano alle dipendenze altrui potrebbero ricevere qualche chiamata supplementare per portare a termine un lavoro di poche ore ma soddisfacente dal punto divista economico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Viaggi

Umore basso per Scorpione

Leone: nuovi sentieri. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quel che lascia ma non sa quel che trova ed i nati Leone potrebbero voler rischiare, dopo le 'pulizie dell'ultimo periodo', intraprendendo nuovi sentieri.

Vergine: voglia di fare. La triade di Terra donerà, c'è da scommetterci, ai nativi un bottino energetico d'eccellenza che orienteranno nelle urgenze lavorative di questo sabato, ultimandole anzitempo.

Bilancia: sorprese finanziarie. Anche se i nati Bilancia non prediligono il lato ludico in questa giornata potrebbero ricredersi in quanto gli Astri li premieranno qualora volessero fare una puntatina al gioco.

Scorpione: umore 'flop'. Le copiose dissonanze planetarie in onda quest'oggi potrebbero abbassare il tono umorale dei nati del segno rendendoli oltremodo burberi sia nel focolare domestico che nell'ambiente lavorativo.

Viaggi per Sagittario

Sagittario: viaggiatori. Sabato d'agosto in cui i nati Sagittario avranno in testa, con ogni probabilità, soltanto di staccare la spina dalla routine e rilassarsi in un posto inesplorato assieme ai loro affetti.

Capricorno: stacanovisti. Quasi instancabili i nati del segno in questa giornata di fine mese che li vedrà lavorare a testa bassa per far avanzare celermente i progetti in essere.

Favoriti i lavoratori autonomi.

Acquario: acquisti. Giornata in cui i nativi probabilmente sceglieranno la gratificazione materiale a quella affettiva concedendosi un acquisto costoso che avevano adocchiato da un po'.

Pesci: solitari. Le faccende di cuore subiranno un rallentamento facendo probabilmente optare i nativi per un sabato solitario dentro le mura domestiche. La malinconia, però, potrebbe venire a fargli visita.