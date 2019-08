Penultimo fine settimana del mese di agosto per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche per le giornate di sabato 24 e domenica 25 agosto, dall'Ariete ai Pesci. Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute.

Ariete: in questo weekend la situazione astrologica migliora per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete. Nella giornata di sabato, in particolare, la Luna sarà attiva e potrete godere di un buon momento a livello sentimentale.

Toro: vi sentirete più forti e sereni in queste due giornate dell'ultima decade del mese di agosto. In campo lavorativo è possibile che ci siano delle spese impreviste, ma avrete un rilancio entro la fine dell'anno.

Gemelli: nel fine settimana vi sentirete più aperti a sistemare le discussioni rimaste in sospeso. In campo lavorativo ci saranno diverse cose da dover affrontare. Cercate di non stancarvi troppo.

Cancro: in questa conclusione del mese di agosto vivrete un momento di recupero, non mancherà l'energia. Domenica, in particolare, ci saranno delle buone occasioni per farsi notare. In amore sono in arrivo delle novità.

Leone: domenica sarà una giornata di grandi emozioni per i nati sotto il segno del Leone. In campo lavorativo vi sentite stanchi, cercate di trovare del tempo per voi.

Vergine: non mancheranno nervosismo e agitazione in questo sabato 24 e domenica 25 agosto. Cercate di fare chiarezza, anche in campo lavorativo. Domenica sarà una giornata migliore rispetto a quella di sabato.

Previsioni astrologiche del weekend per i segni

Bilancia: quelle in arrivo sono delle giornate stancanti per voi, anche in amore potreste perdere la pazienza. Nonostante questo, la Luna sarà comunque favorevole e potrete sfruttare le occasioni che vi si presenteranno. Domenica vi sentirete meno agitati e inizierete un percorso verso il recupero.

Scorpione: vi sentite stanchi in queste giornate, cercate di salvaguardare la vostra salute psicofisica.

Nel lavoro fate attenzione alle persone di cui vi fidate. Inizia un recupero in amore.

Sagittario: se desiderate ottenere qualcosa, questo è il momento giusto per mettervi in gioco. In campo lavorativo, sabato evitate di esporvi particolarmente. In amore cercate di non essere troppo polemici.

Capricorno: in questo periodo dovrete fare delle scelte importanti in campo lavorativo, è una fase favorevole per voi.

In amore, sabato sarà una giornata importante per risolvere delle crisi.

Acquario: giornate in calo per i nati Acquario. La Luna sarà comunque favorevole e potrete cercare di vivere dei buoni momenti con il partner. Nel lavoro, ci sono dei cambiamenti ai quali dovrete abituarvi.

Pesci: in arrivo delle complicazioni in campo sentimentale, cercate di tenere a bada le vostre emozioni. Nel lavoro evitate di strafare, potreste non ottenere i risultati sperati.