Il mese di agosto ha inizio. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dello scorpione? Di seguito, l'Oroscopo con le previsioni su amore, salute e lavoro, ma anche suggerimenti per affrontare nel migliore dei modi il nuovo mese della stagione estiva in arrivo. Nell'ultimo periodo, i nati scorpione, hanno dovuto affrontare dei piccoli fastidi a livello salutare. Con Marte dissonante, sono state vissute alcune giornate sottotono, che hanno causato anche dei malumori.

In campo sentimentale, con Venere dalla vostra parte, siete riusciti a sistemare delle situazioni per voi importanti, ma anche fare degli incontri e ad approfondire nuove e vecchie conoscenze. In campo lavorativo non sono mancati progetti da portare avanti e nonostante alcune insicurezze, siete riusciti a ottenere ciò che desideravate per la vostra attività.

Il mese di agosto a livello salutare potrebbe essere vissuto da parte dello scorpione sottotono.

Soprattutto nella seconda parte del periodo non mancheranno delle tensioni da saper gestire. Non rinunciate ad affrontare le questioni, ma fatevi forza per poter sistemare le cose che vi infastidiscono. Una rinnovata vitalità ci sarà nell'ultima settimana del mese, quando potreste approfittare del periodo estivo per dedicarvi a voi stessi. In amore, la situazione è complessa, potreste vivere dei momenti di insoddisfazione con il partner ma anche con voi stessi.

Nel lavoro potreste vivere dei momenti in stand-by, anche se il periodo sarà per voi molto impegnativo. Leggiamo dettagliatamente le previsioni riguardanti il campo amoroso e quello professionale per tutti in scorpione.

Oroscopo agosto: lavoro e amore per lo scorpione

Agosto non sarà un mese tranquillo per i sentimenti. Le coppie nate di recente vivranno dei momenti di difficoltà, ma anche le relazioni di lunga data potrebbero dover affrontare delle criticità.

In particolare le prime due settimane del mese sarà importante mantenere la calma per non rovinare i rapporti ai quali tenete. Nella parte conclusiva del periodo potreste sentirvi meglio, grazie anche a delle novità favorevoli per chi vuole fare dei progetti importanti con il partner. Un buon recupero avverrà nel mese di settembre, quando grazie a Venere favorevole riuscirete ad affrontare le situazioni e vivere delle buone emozioni.

In campo lavorativo potrebbe esserci un periodo di stop, ci saranno delle questioni da sistemare, soprattutto con i collaboratori. Nei primi 15 giorni del mese potrebbero nascere anche delle polemiche, cercate di tenervi lontano dai conflitti. Come già anticipato, delle novità in arrivo ci saranno nell'ultima settimana di agosto, nel frattempo evitate di tirare troppo la corda.