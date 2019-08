L'ultima giornata della settimana prende il via per tutti e dodici segni zodiacali. Nel dettaglio, leggiamo le previsioni e l'Oroscopo dei segni del 25 agosto 2019. La giornata vedrà i Gemelli protagonisti in amore, con la possibilità di chiarire alcune questioni in sospeso con la persona amata. Per la Vergine invece è un momento piuttosto nervoso nei sentimenti.

Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa domenica.

Previsioni e oroscopo del 25 agosto

Ariete: in amore vi sentirete particolarmente passionali, anche se nei vostri modi di fare sembrate aggressivi. Nel lavoro non fate di più del previsto, ci sarà qualche polemica.

Toro: per i sentimenti momento di forza. Nel lavoro se avete un'attività che vi impegna o avete a che fare con spostamenti, cercate di fare tutto con giudizio. Vi sentite particolarmente energici.

Gemelli: a livello sentimentale sarà una giornata utile per cercare di capire che cosa sta accadendo. Nel lavoro avrete qualcosa in più in questo periodo. Giornata positiva a livello sentimentale.

Cancro: le storie complicate dovrebbero essere risolte, gli amori nati a luglio sono finalmente passionali. A livello lavorativo se avete un'attività in proprio state attenti a non sbagliare.

Leone: a livello sentimentale tutte le storie nate durante la prima parte di agosto sono favorite.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nel lavoro le scelte sono da affrontare con coraggio, ma attenzione all'aspetto economico.

Vergine: in amore vivrete una giornata un po' stancante e nervosa. Presto però le cose andranno meglio. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e fermezza. È importante non perdere le staffe.

Bilancia: per i sentimenti questa domenica è interessante per rivelare i sentimenti. Nel lavoro ora possono nascere nuove opportunità, tuttavia potrebbe esserci una piccola sosta per voi.

Scorpione: a livello sentimentale queste sono giornate stancanti, fortunatamente domenica potrete recuperare. Nel lavoro potrebbe arrivare la classica idea per risolvere un problema.

Sagittario: a livello amoroso le coppie devono evitare lunghi ed imbarazzanti confronti, con spiegazioni e inutili rimproveri. A livello lavorativo riuscirete a seguire la vostra volontà, ma è meglio non strafare.

Capricorno: per i sentimenti altra giornata da valutare con interesse.

Cercate di rimandare gli incontri. Nel lavoro dovete accettare un accordo che potrebbe essere importante in vista del futuro.

Acquario: a livello amoroso agosto non è stato un mese particolarmente efficace, però nel complesso c'è meno tensione. A livello lavorativo questo periodo può essere interessante per cambiare o lanciare nuovi progetti.

Pesci: in amore giornata conflittuale, sarà una domenica in cui potreste incontrarvi con una persona che non la pensa come vuoi.

Nel lavoro non date spazio alle discussioni e attenzione alle spese di troppo.