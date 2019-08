L'Oroscopo del giorno 26 agosto 2019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita di questo lunedì, in primis per alcuni segni che andremo a svelare a breve. Intanto ricordiamo che in primo piano oggi vi sono le previsioni astrali su amore e lavoro riguardanti la seconda sestina dello zodiaco. Pertanto in questo contesto le analisi astrologiche quotidiane saranno applicate esclusivamente ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri nel periodo esaminato saranno in pratica tre segni in particolare, ovviamente prescelti dalla sestina presa in considerazione in questo frangente. Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto della classifica lo Scorpione, quest'oggi valutato al 'Top del giorno'. A seguire tra i fortunati del momento, Bilancia e Capricorno, entrambi sottoscritti nel periodo con le cinque stelline della buona sorte.

Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle previsioni di lunedì 26 agosto, gli amici nativi dell'Acquario e dei Pesci: a costoro l'Astrologia invita a stare concentrati e attenti a tutto ciò che potrebbe rendere difficoltoso il cammino quotidiano, evitando di strafare. Andiamo pure a dettagliare meglio la situazione astrologica del giorno, segno per segno.

Classifica stelline 26 agosto 2019

In questo contesto la nuova classifica stelline, quest'oggi interessante il primo giorno della nuova settimana, punterà la lente astrale sulla giornata di lunedì 26 agosto 2019. A dare lustro al periodo, senz'altro la bella presenza della Luna nel settore del Cancro: pronti a scoprire quante stelline sono state assegnate dall'Astrologia al segno zodiacale d'appartenenza?

Al vertice della scaletta del momento figurano i già annunciati segni relativi a Scorpione, Bilancia e Capricorno, vincenti soprattutto in campo sentimentale. A seguire, il risultato delle analisi astrali inerenti gli ultimi sei dello zodiaco, espresso come sempre con le stelline a corredo dei segni:

Oroscopo lunedì 26 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Un lunedì positivo non c'è che dire, armonioso e tutto all'insegna delle cinque stelle della fortuna.

Tanti di voi Bilancia raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata con serenità e tanta disinvoltura: in alcune situazioni farete della simpatia il vostro asso nella manica. In amore invece, avrete un'ottima intesa di coppia: stare insieme al partner sarà piacevole e divertente come un gioco. Allora, regalatevi una serata speciale, se non altro per dimenticare tutti i problemi vissuti recentemente.

Single, giornata perfetta con il cielo astrologico ben disposto a donare cose belle sia in amore che anche nelle amicizie. Potrete dedicarvi ai divertimenti, agli svaghi e alla moda, attirando l’attenzione su di voi senza troppi sforzi. Più di qualcuno riuscirà sicuramente a far innamorare la persona desiderata. In questo caso le previsioni del giorno esprimono un doveroso 'in bocca al lupo!'. Nel lavoro, tutto andrà a gonfie vele. Approfittate del momento per buttarvi alla grande su progetti impegnativi o per creare contatti da sviluppare nel prossimo futuro.

Scorpione 'top del giorno' - Partirà decisamente con grande sprint questa parte iniziale della settimana, regalando a molti Scorpione un ottimo lunedì senz'altro pieno di novità e/o grosse opportunità da sfruttare sia nei sentimenti che nelle attività professionali. L'amore, sarà tirato a lucido dalla specularità positiva della Luna in Cancro nel frangente in sestile a Venere. Infatti grazie alla 'musa dei poeti', si prevede una serata magnifica per tutti, in particolare per coloro già felicemente in coppia. Momenti di dolcezza vi aspettano: tanti di voi avranno un trasporto emotivo notevole e lo noterete nelle sensazioni che proverete nei confronti della vostra dolce metà. Single, ottimo inizio di giornata per i nati del segno. Fate in modo di trovarvi pronti di fronte ad alcune richieste che potrebbero essere avanzate. L’aiuto della Luna assicurerà fascino e seduzione a tanti Scorpione 'solitari', così fare conquiste sarà un gioco da ragazzi! Nel lavoro, approfittate per concludere con successo ciò che avevate lasciato in sospeso. Novità e belle notizie se con attività in proprio: le stelle tiferanno per voi, regalando nuovi slanci ed una frizzante vitalità. Datevi da fare per vivere nuove esperienze lavorative.

Sagittario - Si preannuncia un lunedì in cui potrebbe esservi richiesto di fare un certo salto di qualità. In alcune situazioni non potrete più rimandare qualche decisione già presa: preparatevi a dare il vostro 'ok' oppure un deciso 'non ok'. In amore, buone notizie per chi sta vivendo una storia seria. In vista ci sono programmi importanti per il futuro. Per molti si parlerà anche di fiori d’arancio, mentre altri sceglieranno di andare a convivere o semplicemente di trascorrere il momento serenamente con la persona amata, in attesa di decidere la strada migliore per il futuro. Single, il vostro cammino sentimentale sta decisamente migliorando: se tenete molto ad una persona in particolare, dovete accelerare i tempi per non farvela sfuggire; fatevi avanti e non pensateci più, ok? Nel lavoro, saranno buoni gli spunti creativi e l'ambizione che metterete in campo. In molti casi, volontà e impegno garantiranno sicuramente dei risultati concreti. Pertanto, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte.

Astrologia del giorno 26 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Partirà benissimo questo vostro lunedì di inizio settimana, soprattutto se appartenenti alla prima o alla seconda decade del mese. Un po' meno per gli altri, ma quest'ultimi si riprenderanno già dal primissimo pomeriggio. Le predizioni di oggi, visto il buon momento per tanti Capricorno, invitano a tenere alto il morale anche in caso di problematiche aperte. In amore, la vostra vita procederà senza intoppi e soprattutto in questo primo giorno della settimana riuscirete ad essere intraprendenti e carichi di energie. Il partner sarà felice per voi e di certo non rovinerà il momento con qualche uscita fuori luogo, come fa di solito. Single, l'amore sarà in prima linea per i nativi del segno: oggi e domani ci saranno tante buone occasioni per stare in compagnia di amici cari, il che vi regalerà senz'altro memorabili momenti di felicità. Sarà una giornata da ricordare specialmente per coloro che cercano l’anima gemella perché potrebbero esserci incontri speciali e intriganti. Nel lavoro, potrete ricevere degli appoggi interessanti e sarete in grado di sfruttare al meglio questa fase. Riuscirete ad organizzarvi con destrezza e a trovare gratificazioni nello svolgimento dei vostri compiti.

Acquario - Questa parte iniziale della settimana per voi Acquario andrà decisamente al rallentatore. L'opposizione di Saturno alla Luna in Cancro, quest'ultima speculare negativa al 80%, si farà sentire. Riflettete con calma sulle decisioni da prendere! Non permettete che la fretta prenda il sopravvento e non vi lasci il tempo necessario di pensare a sufficienza. In campo sentimentale, i movimenti astrali vi regaleranno una grande intraprendenza. Se la coppia ha avuto una crisi, questo sarà il momento di fare scelte importanti e radicali per migliorare il rapporto stesso. In alcuni frangenti potreste sentire tutti contro, dunque dovrete cercare di essere più disponibili e tolleranti con le persone che vi interessano maggiormente. Single, l’amore sarà la priorità oggi per molti di voi, soprattutto per coloro che hanno vissuto di recente momenti di stanchezza emotiva. Se state vivendo un tratto particolare della vostra vita, cercate di stare attenti alle false promesse fatte da qualcuno. Nel lavoro invece, probabilmente realizzerete che sarà necessario un cambiamento radicale per poter vivere con maggiore sicurezza il vostro quotidiano. Pronti ad affrontare il futuro con più solidità?

Pesci - In arrivo una giornata abbastanza in salita, per non dire che potrebbe essere davvero pessima. Secondo l'oroscopo del giorno 26 agosto, il motivo di tale nefasta previsione è dovuta principalmente all'opposizione di Giove nei confronti di Nettuno, vostro pianeta di settore. Calma, ascoltate i consigli presenti nelle predizioni di oggi evitando magari di fare cose non richieste o inutili, il resto verrà in automatico. Riguardo l'amore, se non volete rovinare l'armonia del rapporto di coppia, siate più comprensivi nei confronti del partner. Ciò non significa che dovete essere sempre d'accordo con lui/lei, ma almeno cercate di seguire eventuali discorsi. Consiglio: concedendo un po' più del vostro prezioso tempo migliorerà senz'altro il clima di coppia. Se single, invece, sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. Se dovesse servire, cercate di riportarlo sulla retta via perché dopo tante esperienze negative sembra proprio essersi perso. Nel lavoro, troppa stanchezza vi renderà pigri e spenti: meglio evitare sforzi eccessivi che potrebbero ulteriormente gravare sulla situazione.