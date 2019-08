L'Oroscopo di domani lunedì 26 agosto 2019 svela le previsioni astrologiche per i segni dello zodiaco appartenenti alla prima sestina. Ansiosi di sapere come saranno gli astri di lunedì? Ebbene, in bella mostra la partenza di una nuova settimana, pronta a regalare speranze e buone notizie sia in amore che nel lavoro. Pertanto, ad essere soppesati come al solito in questa sede i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, sottoposti dall'Astrologia del momento ad analisi approfondite.

Ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia del giorno saranno certamente sia l'Ariete che il Cancro, nel frangente classificati a cinque stelle. Previsti una spanna più in basso, comunque con periodo non male classificato a quattro stelle, gli amici Gemelli e Leone. Chiudiamo questa breve anteprima con i segni in momento 'difficile': le previsioni zodiacali del 26 agosto non vedono un lunedì troppo affabile per gli amici Vergine e Toro, i primi sottoposti al classico 'sottotono' con i restanti sottomessi alla dura legge dei periodi da 'ko'.

Cosa dovranno aspettarsi tutti gli altri segni? A seguire, il responso sul primo giorno della settimana nonché, posta a seguire, la nuova classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 26 agosto 2019

In base alla carta astrologica interessante il primo giorno della settimana in arrivo, a risultare positivi saranno ben quattro segni, sui sei analizzati. Curiosi di scoprire quale posizione occuperà il vostro simbolo astrale?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In questo caso, la nuova classifica stelline interessante il giorno 26 agosto 2019, tra l'altro svelata da pochissimo, mostra in primo piano i segni Ariete e Cancro con i Gemelli ed il Leone a breve distanza. Quindi, adesso non rimane altro che andare a svelare l'intera scaletta con le stelline quotidiane. Curiosi di sapere quante stelline sono state attribuite al vostro segno d'appartenenza? Certo che sì, quindi andiamo pure a vedere il grado di positività attribuito dalle stelle ai segni compresi da Ariete fino a Vergine:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Toro.

Oroscopo lunedì 26 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà e si incamminerà fino alla fine benissimo questa parte iniziale della settimana, con un lunedì senz'altro pronto a soddisfare molti dei vostri bisogni più impellenti.

A qualcuno di voi Ariete, visto il periodo eccellente, potrebbe capitare un'occasione potenzialmente molto redditizia sotto il profilo economico. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore avrete energia da vendere e questo vi aiuterà molto a reagire oppure a ritrovare l’entusiasmo perso. Dopo alcuni giorni trascorsi in affanno a causa di certi contrasti sorti tra voi e il partner, ritroverete un po' si sana serenità e a più di qualcuno rispunterà il sorriso (seppur lieve).

Single, questa giornata favorirà certamente gli incontri: non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi con un sorriso, perché l'amore potrebbe essere dietro l'angolo. Nel lavoro invece, quasi tutto sarà all'insegna della razionalità: sentirete la grande esigenza di mettere un punto sulle situazioni che vorreste migliorare. In tanti vi rimboccherete le maniche per cominciare a fare la differenza: vostra attitudine lascerà di stucco le persone che vi conoscono meglio.

Toro - L'avvio settimanale non risulterà troppo soddisfacente per voi Toro. Infatti, è previsto l'arrivo di una giornata segnata probabilmente da un pessimo 'ko': c'è da fidarsi? Lo scopriremo, intanto aspettiamo di vedere come evolverà la situazione generale. Per evitare guai intanto, mettetevi al sicuro in primis evitando di esporvi inutilmente. In amore, il vento soffierà contro di voi e su questo purtroppo non ci piove! Pertanto non cercate di forzare la situazione, potreste finire per peggiorare le cose. In coppia qualche dubbio nei confronti del partner sarà del tutto infondato: sforzatevi di mantenete la calma, piano piano tutto si sistemerà al meglio. Single, ammettere di avere agito con superficialità e di aver sbagliato sarà un gesto che dovreste imparare a fare! Nessuno è perfetto, quindi nemmeno voi. Nel lavoro invece, nessuno vi chiederà di compiere sforzi importanti per oggi. Non iniziate progetti o cose impegnative se non siete sicuri di poterli portare a termine. L'influenza di Marte in trigono a Urano vi guiderà a cercare un po' di pace per liberare la mente, questo faciliterà i vostri compiti quotidiani.

Gemelli - Si preannuncia un lunedì a quattro stelle anche per voi Gemelli. Seppur positivo e alla portata, diciamo che dovete essere sufficientemente sicuri delle cose che andrete a fare. In alcuni momenti del giorno sentirete la necessità di dedicarvi completamente alla casa e alla famiglia: una decisione che prenderete potrebbe dimostrarsi più importante di quello che pensavate a priori. In amore, in tanti vorrete pensare solo a metter su una famiglia al completo, con tanto di figli. Essendo sensibili alle cose significative della vita, quindi verso gli affetti, come mai prima d'ora senz'altro otterrete notevoli riscontri. Single, ci potrebbero essere novità: un'amicizia è pronta a dominare la scena! Se poi vorrete trasformarla in amore, nessun ostacolo. Per qualcuno in attesa di risposte, probabilmente entro la fine della giornata saprà finalmente se gioire o piangere... Nel lavoro intanto, porterete a termine un compito che vi sarà assegnato, dopodiché rilassatevi completamente, ok? Vi sentirete molto bene e sarete pieni di energie, ma attenzione a non sprecarle tutte inutilmente.

Astrologia del giorno 26 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata decisamente improntata sulla buona sorte e sulla facilità nei rapporti interpersonali. In generale a dominare sarà la passionalità, da profondere senza risparmio e senza farsi troppe domande. Secondo le previsioni di lunedì per quanto concerne in amore, specialmente per voi che state attraversando un fase abbastanza positiva, il periodo regalerà momenti di gioia e serenità nel rapporto. In coppia, quasi tutto andrà a gonfie vele soprattutto nei riguardi dell'affiatamento verso il partner. Single, le stelle di domani creeranno momenti molto dolci e in gran parte sereni. Ottimi saranno i rapporti con gli amici di sempre: a tal proposito, potreste instaurare con una persona che vi interessa già da tempo una relazione destinata a rivelarsi sincera. Nel lavoro, per chiudere il discorso, il momento si prospetta positivo e la giornata in linea con le attese. Obiettivi ambiziosi diventeranno sempre più vicini, ma occorrerà selezionare meglio alcune idee, magari approfittando di qualche buon consiglio dalle persone che sapete.

Leone - Partirà discretamente bene questo vostro primo giorno della settimana, con momenti anche abbastanza positivi ovviamente da cogliere sul nascere. Senz'altro le buone stelle renderanno bello non solo il rapporto con i partner, ma anche quello con familiari, amici e colleghi di lavoro. In amore, state attenti a non prendere impegni o a fare promesse che in seguito non riuscireste a mantenere: il partner ne soffrirebbe molto. Riflettete prima di agire, soprattutto se siete già in coppia: riceverete affetto e parole di conforto da chi vi ama e tutto questo vi risolleverà abbastanza di morale. Single, sarete pronti per innamorarvi di nuovo oppure per la prima volta: potrete dare spazio alle nuove conoscenze senza timore, il che permetterà senz'altro di allacciare amicizie importanti, ovviamente con finalità sentimentali molto alte. Nel lavoro, parlando sia in merito delle attività in proprio che sotto contratto, imparare a battere i pugni sul tavolo è fondamentale: in questa maniera riuscirete a venir fuori a testa alta da qualsiasi situazione.

Vergine - In arrivo un lunedì quasi certamente 'sottotono'. La giornata di questa parte della settimana dunque sarà a caduta libera, si o no? Ebbene sì, specialmente in campo sentimentale sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere e pensare sul da farsi. L'oroscopo di domani 26 agosto consiglia in amore, visto il momento poco favorevole, tanta prudenza e concentrazione: senz'altro, meno farete e meglio sarà; in questo modo eviterete di immischiarvi in situazioni difficili, poi inevitabilmente da risistemare. Discreto intanto il rapporto con partner e amici ma rilento con qualche familiare. Single, se vi doveste sentire stanchi o affaticati, non sforzatevi troppo, anzi, cercate di risolvere tutti quei problemi che vi portate dietro da tempo. Certo, non è questo il momento favorevole per venirne fuori, quindi aspettate per agire. Nel lavoro, le stelle suggeriscono che potrebbe sfumarvi una buona occasione che credevate di avere già tra le mani demoralizzandovi non poco. Se così fosse, cercate di evadere per sfogarvi e recuperare il buon umore.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.