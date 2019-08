Inizia una nuova giornata per i 12 segni zodiacali. L'Oroscopo del 26 agosto annuncia che per le persone del Leone è una giornata piena di ottimismo, mentre i nativi del Sagittario devono smaltire una montagna di scartoffie. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per questa giornata d'inizio settimana.

Previsioni del 26 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata d'inizio settimana sentite che qualcosa non va, alcune situazioni non sono più le stesse.

Per avere qualcosa in più dovete aspettare almeno la fine di agosto e gli inizi di settembre. Nei rapporti di amicizia, in queste ore, ci sono alcune tensioni da stemperare. In amore, l'attuale corrente planetaria vi offre l'occasione di divertirvi in compagnia del vostro partner. Sarà una giornata di sole e risate, forse per condividere un pasto ed eliminare le tensioni nell'ambiente cui vivete. Fate attenzione alla vostra salute, sia fisica che emotiva.

Trovate il tempo anche per allenarvi.

Toro – È sempre più difficile riconoscere la fine di una relazione e voltare pagina. Dovete farvi coraggio e cogliere le nuove occasioni che la vita vi offre. Da ogni perdita nasce una conquista. In amore dovete fare attenzione a non essere competitivi, invece di misurare le capacità cercate di condividere i buoni prospetti. È sempre meglio investire sul vostro rapporto di coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nel campo professionale dovete saldare dei conti in sospeso e liquidare qualche collaboratore che non lavora bene. Se vi sentite frustrati, si consiglia di andare in palestra più spesso. Solo così potreste stemperare lo stress quotidiano.

Gemelli – Molti di voi, quando sono affaticati o frustrati per via di alcune vicende personali, sentono la necessità di avere vicino una persona forte e che sappia ascoltare e dare buoni consigli.

I single sono alla ricerca di una persona con cui condividere la propria visione ottimistica della vita. Forse la persona giusta potrebbe trovarsi nella stessa palestra che frequentate oppure in un gruppo di discussione filosofica. Si consiglia di essere sempre se stessi. Parlando di salute, dovete mantenere attivo il vostro regime di allenamento. Inoltre, dovete bere molta acqua per mantenere gli organi interni funzionanti e senza intoppi.

Cancro – Nelle idee siete accomodanti ma nei fatti vi fate trascinare dalle provocazioni e, per tale motivo, vi fate dei nemici. Attenzione che tutto ciò vi si può ritorcere contro: la situazione potrebbe diventare più pericolosa del previsto. In questa giornata si consiglia di dedicarvi solo all'amore. Se ne avete la possibilità, potreste portare il vostro partner in un luogo in cui potete rilassarvi insieme, dove l’aria eliminerà le tensioni del lavoro per un po’.

In salute, dovete iniziare a creare uno stile di vita più equilibrato.

Leone – Nella giornata di lunedì 26 agosto potreste fare grandi cose, anche accettare un nuovo incarico. Potreste risolvere un problema legale e uscirne indenni. Le strade sono due: l'innovazione che permette di avere vantaggi immediati oppure la rielaborazione che vi fa capire gli errori fatti e da evitare in futuro. L'attuale configurazione planetaria porta con sé anche un sentimento ottimistico. Nonostante siete carichi di energia, avete bisogno di riposare bene la notte, fare un buon esercizio e mantenere una dieta sana ed equilibrata.

Vergine – In questo giorno, un visitatore molto infelice potrebbe piombare a casa vostra. Questa persona è furiosa e probabilmente non sarà un'ottima conversatrice. Se non riuscite a inventare una buona scusa, potreste mettere un po' di musica o vedere un film divertente insieme. Potreste essere sorpreso dei risultati. In amore, coloro che vogliono sposarsi o convivere sentono ancora qualche fantasma del passato. Forse c'è un ex che ancora crea problemi o magari tutto dipende dalla paura di sbagliare. Per eliminare certe tensioni, si consiglia di prendere aria fresca, fare esercizio e mangiare bene.

Oroscopo di lunedì 26 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Il lavoro subisce troppi contraccolpi. Dovete cercate di superare gli ostacoli con l'aiuto delle persone che vi vogliono davvero bene. Non dimenticate anche di sistemare alcuni conti in sospeso. In amore, l'allineamento planetario di oggi porta con sé quella matta voglia di cambiamento. Siete determinati a rendere la vostra vita brillante e spiritualmente perfetta. È arrivato il momento di prestare particolare attenzione al regime di allenamento e di iniziare una dieta sana.

Scorpione – Stavate aspettando una chiamata importante? In tal caso, potrebbe non arrivare per un bel po'. L'attuale aspetto planetario potrebbe incoraggiarvi a essere più stravagante del solito. Potreste portare fuori la persona interessata per un pasto davvero buono. Assicuratevi solo di avere davvero i soldi. Dovete occuparvi ogni giorno della vostra salute e non darla mai per scontata.

Sagittario – Probabilmente vi aspettano molte noiose faccende e desidererete smaltirle al più presto. Potreste distrarvi e arrabbiarvi nel vedere i vostri colleghi o amici andare a spasso, felici e spensierati. Non dovete preoccuparvi. Dovete concentrarvi solo sul vostro lavoro. Avrete finito con i vostri compiti quando sono appena iniziati i loro. In amore potete fare molto di più per migliorare la vostra vita romantica, ma deve essere basato sulla realtà e non sulle promesse fatte al vento. Parlando di salute, si consiglia di fare yoga, andare in palestra e bere molta acqua.

Capricorno – Lunedì 26 agosto è una giornata importante per portare avanti qualche progetto di lavoro. Se, invece, non è urgente, potrebbe essere una buona idea rimandare un po'. Probabilmente v'imbatterete in alcune cose davvero interessanti. In amore potreste provare gioia ed esuberanza nelle vostre relazioni intime. È un momento ideale per organizzare una piccola vacanza oppure andare insieme a una festa. Per la vostra salute, si raccomanda esercizi di respirazione e corsa all'aria aperta.

Acquario – State attraversando un periodo fatto d'insofferenza e d'irascibilità che potrebbe influire e mettere a disagio chi vi sta attorno. Da mesi siete scontrosi e polemici. Spesso v'isolate perché vi sentite feriti e ingannati. Si consiglia di recuperare le relazioni più importanti. Nel lavoro, si consiglia di usare la vostra determinazione e concentrazione per completare progetti già avviati anziché avviarne di nuovi. Godetevi la soddisfazione di fare ciò che è giusto per il vostro corpo: allenamento, cibi sani e tanta acqua.

Pesci – Un'errata comunicazione con un'azienda o con un partner romantico potrebbe causare alcune prime arruffate oggi. Potreste dirottarlo, spiegando in modo chiaro i fatti ogni volta che fornite informazioni. Da parte vostra, non dovete essere timidi nel chiedere maggiori informazioni su ciò che vi hanno riferito. Ricordate sempre: è meglio fare una domanda piuttosto che commettere un errore. In amore c'è un sentimento di ottimismo dappertutto. Voi e il vostro partner potreste approfittare di questo clima per organizzare una festa e celebrare le cose belle della vita. Parlando della salute, dovete evitare assolutamente il cibo spazzatura e lo zucchero.